Названі найвідоміші шпигунки часів СРСР і їхні досягнення

В історії шпигунства СРСР, яка розпочалася із жінок "зі зниженою соціальною відповідальністю", було багато успішних і досить добропорядних дам, справжніх патріоток своєї батьківщини.

У цьому переконаний письменник, полковник зовнішньої розвідки РФ у відставці Михайло Любимов. Його розповідь про найвідоміших представниць цієї галузі опублікував "АіФ".

За його словами, російські розвідниці відрізняються від західних. Останні займалися в основному військовою розвідкою – діяли по обидві лінії фронту, засікаючи війська і об'єкти противника. А ось пані-шпигунки часів Союзу прославилися ще й проникненням до стратегічних секретів противника, приклад – атомна бомба або таємниці НАТО. Хоча, підкреслює письменник, долі у них були нелегкі.

Єлизавета Кузьміна-Караваєва

Першою серед розвідниць із СРСР Любимов згадав поетесу, громадську діячку і керівницю цілої резидентури французького Опору Єлизавету Кузьміну-Караваєву або мати Марію. Після еміграції в Париж і з початком війни вона була в центрі підпільної діяльності проти німців: активно збирала військову інформацію, рятувала переслідуваних євреїв, дістаючи для них документи.

"Але була схоплена гестапо, відправлена у табір Равенсбрюк і там задушена в газовій камері. Мати Марія канонізована Константинопольським патріархатом як преподобномучениця", – стверджує письменник.

Зоя Рибкіна

Також він вказав шпигунку Зою Рибкіну, яка з початком Другої світової війни готувала диверсантів для закидання у ворожий тил і партизанські загони. Вона була спрямована замрезиденткою в нейтральну Швецію, потім до Фінляндії, де активно займалася вербуванням і збором інформації серед іноземців, реєструвала переміщення німецької техніки.

"Її відправили у відставку до пенсії, але зглянулися і призначили начальницею відділу кадрів у Воркутинському ГУЛАГу. Чесно відбувши там два роки, та не спилася, не повісилася, а перетворилася в дитячу письменницю Зою Воскресенську, до того ж не рядову, а в лауреата Держпремії СРСР. Діти її обожнювали, і померла вона в пошані", – йдеться в статті.

Парасковія Савельєва ru.wikipedia.org

А ось розвідниця Паша Савельєва з Ржева, під час війни роздобула зразки хімічної зброї, яку німці готувалися застосувати проти радянської армії. Її було схоплено гестапо в січні 1944 року і спалено живцем.

Ще троє дівчат-шпигунок – Олена Мазанік, Марія Осіпова і Надія Троян – знищили в Мінську найжорстокішого фашистського гауляйтера Вільгельма Кубе. Після цього їх вивезли на літаку до Москви і зробили героїнями Радянського Союзу.

Марія Осіпова, Надія Троян, Олена Мазанік Друзі-сябри

Одразу декілька радянських розвідниць брали участь у викраденні в американців документів щодо атомної бомби.

Серед них Маргарита Коненкова – дружина російського художника і агентка розвідки, яка створила в Нью-Йорку салон і навіть закрутила роман із Альбертом Ейнштейном, котрий знав багато деталей роботи над атомним проєктом у Лос-Аламосі.

Маргарита Коненкова – радянська шпигунка, яку любив Ейнштейн news.rambler.ru

Також до цього була причетна Єлизавета Горська (Зарубіна), яка з молодих років прославилася як досвідчена вербувальниця, була дружиною вбивці німецького посла Мірбаха – співробітника ЧК Блюмкіна, мала величезний досвід нелегальної роботи в Німеччині, потім вийшла заміж за резидента в США Зарубіна і там підтримувала зв'язок із цінними "атомними агентами".

Ще в проєкті брала участь Леонтина Коен, котра пройшла величезний шлях нелегальної роботи в Штатах і Лондоні. Жінка зазнала арешту, але через декілька років разом із чоловіком була обміняна і повернулася в СРСР, де пізніше навіть отримала звання героя Росії.

Єлизавета Горська і Леонтина Коен

Прославилася в цій справі й Етель Розенберг, посаджена в США на електричний стілець разом зі своїм чоловіком, вченим-атомником, за шпигунство на користь Радянського Союзу.

Крім них, легендарною радянською розвідницею була англійка Кітті Гарріс.

"Пройшла серйозні курси підготовки радистів під керівництвом досвідченого розвідника Віллі Фішера, відомого згодом як полковник Абель. Виїхала в Лондон, а потім до Парижу, де працювала з агентом Дональдом Макліном. Той обіймав високу посаду в англійському МЗС, а потім у посольстві Франції і передавав багато суперсекретних документів. Кітті їх фотографувала і передавала в Центр, саме вона навчила Дональда секретному фотографуваню", – розповідає Любимов історію розвідниці.

Етель Розенберг і Кітті Гарріс

За його словами, у 1937 році Гарріс отримала радянське громадянство, але після повернення в СРСР у 1946-му впала в немилість. Її відправили в Ригу, де заарештували як "соціально небезпечний елемент", а в 1952 році – на примусове лікування в тюремну психіатричну лікарню у Горький, нині Нижній Новгород, де вона й померла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії був по-звірячому вбитий останній секс-маніяк часів СРСР Артур Кітаєв.

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