У Центрі з контролю і профілактики захворювань США розповіли, де ризик зараження коронавірусом найбільший, і нагадали, як його уникнути.

Найбільшу загрозу становлять місця тісного скупчення людей, йдеться в повідомленні на сайті центру. Небезпеку становлять кінотеатри, тісні офіси, концертні зали й релігійні установи.

Названо місця з підвищеним ризиком зараження COVID-19

Найкращим засобом профілактики зараження вірусом американські медики назвали дотримання соціальної дистанції. Особливо це важливо для людей із підвищеним ризиком важкої хвороби від COVID-19.

"Оскільки людина може поширювати вірус ще до того, як дізнається, що сама хвора, важливо за можливості триматися подалі від інших, навіть якщо у вас або в них немає симптомів", – сказано в повідомленні.

Водночас учені оцінили ймовірність захворіти на свіжому повітрі або через контакт із поверхнею як дуже низьку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Пекіна заявив про високий ризик подальшого розповсюдження COVID-19 через спалах інфекції на оптовому ринку "Сіньфаді".