Названі ймовірні суперрозповсюджувачі коронавірусу

Велику роль в поширенні коронавірусу по всьому світу зіграли діти та молоді люди, які складають невеликий відсоток заражених.

Це в ході дослідження з'ясували вчені Прінстонського університету, Університету Джона Хопкінса і Каліфорнійського університету, йдеться в статті журналу Science.

Вчені проаналізували близько 85 тисяч підтверджених випадків зараження COVID-19 серед 575 тисяч жителів на південному сході Індії, щоб відстежити можливі шляхи поширення інфекції.

Виявилося, що 71 відсоток заражених людей не передавали вірус через контакти з іншими людьми, але на вісім відсотків інфікованих припадали 60 відсотків нових випадків зараження.

В Індії від коронавірусу померли близько ста тисяч осіб. Дослідники з'ясували, що зазвичай смерть наставала через шість днів після госпіталізації в порівнянні із середнім показником в 13 днів в США. До групи найбільшого ризику входили люди у віці від 50 до 64 років. Однак діти і молоді люди, на частку яких припадає третина випадків COVID-19, виявилися особливо важливі для передачі вірусу серед населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, SARS-CoV-2 може трансформувати свої шипи мінімум в 10 різних форм, щоб проникати в організм і "ховатися" від антитіл.