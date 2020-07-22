Названі групи крові, найбільш схильні до COVID-19

Люди з третьою і четвертою групою крові і позитивним резус-фактором найбільш схильні до ризику інфікування коронавірумом.

При цьому люди з першою групою крові мають кращий захист від COVID-19. Про ризики стало відомо в ході ретроспективного аналізу вченими даних 1 289 пацієнтів, повідомляє Harvard Medical School.

Разом з тим американські вчені не знайшли взаємозв'язку групи крові з важким станом, необхідністю в госпіталізації або курсом інтенсивної терапії, а також будь-якими біомаркерами запалення.

Автор дослідження Анахіта Дуа підкреслила, що результати вимагають подальшого дослідження, щоб визначити, чи може певна група крові краще захищати від вірусу або, навпаки, викликати великі ризики.

Як писав OBOZREVATEL раніше, американські вчені з'ясували, що група крові впливає не тільки на здоров'я і психологічний стан людини, а й на її ставлення до алкоголю.