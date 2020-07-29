Названа ціна на вакцину від коронавірусу, розроблену в США

Карина Бондаренко Суспільство 07:07, 29.07.2020

Американська компанія Moderna розраховує продавати курс вакцини від коронавірусу за $50-60 (близько 1 540 грн).

Відзначається, що така ціна буде діяти, імовірно, для США і країн з високим рівнем доходу, пише Financial Times.

При цьому компанія може переглянути ціни на курс вакцини, так як компанії Pfizer і BioNTech уклали угоду з владою США на продаж до 600 млн доз препарату за вартістю в $19,5.

Як писав OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав приблизну ціну на вакцину від коронавірусу в Україні.

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