Названа температура повітря, при якій швидко поширюється коронавірус

Смертельний коронавірус COVID-19 найшвидше поширюється при температурі навколишнього середовища близько дев'яти градусів за Цельсієм.
Таку заяву зробила група вчених з університету Сунь Ятсена в Гуанчжоу, передає South China Morning Post.
Дослідження показало, що швидше за все вірус поширюється при 8,72 градусах за Цельсієм. Таким чином, вірус уповільнений в країнах з жарким кліматом. Але вчені попередили, що не потрібно сподіватися на температурний діапазон і сезонні коливання інфекції, як в разі застуди або грипу.
Коронавірус в Китаї
При цьому епідеміолог з Гарварду Марк Ліпсітч зазначив, що коронавірус може розвиватися в різних температурних умовах – від холодного і сухого клімату.
Дослідники підкреслили, що підвищення температури і вологості з приходом весни і літа не обов'язково призведе до зниження темпів зараження, якщо не застосовувати громадські заходи по боротьбі з епідемією.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розвінчали основні міфи, якими обросла правдива інформація про смертельний коронавірус Covid-19.
При цьому чоловіки набагато частіше вмирають від коронавірусу, ніж жінки. Загроза для дітей також є суттєво меншою.
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