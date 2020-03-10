Названа температура повітря, при якій швидко поширюється коронавірус

Смертельний коронавірус COVID-19 найшвидше поширюється при температурі навколишнього середовища близько дев'яти градусів за Цельсієм.

Таку заяву зробила група вчених з університету Сунь Ятсена в Гуанчжоу, передає South China Morning Post.

Дослідження показало, що швидше за все вірус поширюється при 8,72 градусах за Цельсієм. Таким чином, вірус уповільнений в країнах з жарким кліматом. Але вчені попередили, що не потрібно сподіватися на температурний діапазон і сезонні коливання інфекції, як в разі застуди або грипу.

Коронавірус в Китаї

При цьому епідеміолог з Гарварду Марк Ліпсітч зазначив, що коронавірус може розвиватися в різних температурних умовах – від холодного і сухого клімату.

Дослідники підкреслили, що підвищення температури і вологості з приходом весни і літа не обов'язково призведе до зниження темпів зараження, якщо не застосовувати громадські заходи по боротьбі з епідемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розвінчали основні міфи, якими обросла правдива інформація про смертельний коронавірус Covid-19.

При цьому чоловіки набагато частіше вмирають від коронавірусу, ніж жінки. Загроза для дітей також є суттєво меншою.

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