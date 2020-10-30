Названо соціальний ефект допомоги Фонду Ріната Ахметова Донбасу

Марія Шевчук Суспільство 17:36, 30.10.2020 Оновлено: 18:07, 30.10.2020

Фонд Ріната Ахметова оприлюднив результати Impact Study – соціального впливу своєї допомоги на сході України. Дослідження проводилося спільно з британською компанією Envoy Partnership, лідером на ринку оцінки соціальних ініціатив.

У травні 2014 року, коли на Донбасі розгорнулися військові дії, Фонд Ріната Ахметова першим відреагував на невідкладні гуманітарні потреби, що виникли в результаті військового конфлікту. Ці потреби включали евакуацію і розселення особливо вразливих груп населення (наприклад, дітей з дитячих будинків), забезпечення продуктами харчування, а також надання медичної та психологічної допомоги дітям.

– При плануванні своєї роботи Фонд Ріната Ахметова завжди спирається на об'єктивні дані. Щоб допомога надавалася саме тим, хто потребує її найбільше, Фонд постійно перебуває в режимі зворотного зв'язку з благоотримувачами. Крім того, регулярно проводяться різні дослідження, що допомагають визначити потреби людей і оцінити ефективність програм і проєктів Фонду. У 2020 році Фонд Ріната Ахметова провів перше в українській благодійності дослідження соціального впливу (Impact Study). За допомогою цієї методології вивчається вплив соціальних проєктів на конкретні показники якості життя людей. Ці дані – найбільш достовірна оцінка ефективності діяльності Фонду. Отримана інформація стала відправною точкою у внутрішній дискусії Фонду про те, яким чином ми можемо посилювати вплив нашої допомоги та її цінність у майбутньому, – розповіла Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Зокрема, зарубіжні експерти вивчили один з найбільших проєктів Фонду - "Продуктова допомога населенню". Він був реалізований в рамках Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова. Результати виявилися наступними:

  • Усього Гуманітарний Штаб допоміг 3,5 млн мирних жителів Донбасу. Тобто допомогу Фонду отримали дві третини потерпілих від збройного конфлікту на сході України.

  • За 6 років роботи проєкту Фонду Ріната Ахметова "Продуктова допомога населенню" створено соціальну цінність на більш ніж 1 мільярд доларів США. Для кожного окремого одержувача створено соціальну цінність на більш ніж 1100 дол. США, що становить майже дві річні пенсії в Україні.

  • Допомога Фонду запобігла гуманітарній катастрофі в регіоні.

  • 72% благоотримувачів зазначили, що не змогли б себе прогодувати без продовольчої допомоги.

  • Більш ніж 70% жителів регіону зіткнулися б з умовами голоду без допомоги Фонду й не змогли б дозволити собі предмети першої необхідності та життєво важливі ліки.

  • Приблизно 30% жителів Донбасу без допомоги Ріната Ахметова довелося б покинути Донбас, ставши внутрішньо переміщеними особами.

  • Проєкт "Продуктова допомога населенню" Фонду Ріната Ахметова істотно вплинув на емоційний добробут благоотримувачів. Вони зазначали, що разом із продуктами отримували надію, увагу та розуміння того, що про них не забули:

96% відчували, що про них дбали, і що про них не забули;

94% почувалися більш значущими та менш ізольованими.

Також дослідження показало значне поліпшення добробуту 5 тисяч волонтерів, які працювали в проєкті. Абсолютна більшість із них зазначила, що участь у проєкті допомогла почуватися корисними для суспільства (95%), не здатися та впоратися з труднощами в період війни (78%), почуватися менш ізольованими, менше турбуватися про себе, також це підвищило рівень задоволеності життям.

– Зазвичай оцінюють кількість допомоги, тоді як ми оцінюємо її вплив на життя людей, на їхню продовольчу безпеку та емоційний добробут. Зазвичай оцінюють кількість людей, які отримали допомогу, ми ж оцінюємо кількість людей, яким ця допомога принесла реальну користь. Щоб оцінити соціальну цінність допомоги Фонду для сходу України, ми визначили не тільки одержувачів продуктової допомоги, а й тих, з ким вони змогли її розділити. Крім того, визначили кількість тих, хто не зміг би прогодувати себе та сім’ю без продуктових наборів Фонду Ріната Ахметова, – пояснив Олівер Кемптон, партнер і співзасновник Envoy Partnership.

Як зазначила директор Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко, цінність дослідження соціального впливу в тому, що вивчаються безпосередньо результати допомоги, як вона вплинула на життя людей.

- Благодійність має звучати голосно, але цей сектор в Україні ще розвивається. Тому необхідно, щоб Фонд Ріната Ахметова збирав інші фонди та розповідав про соціальний вплив своєї роботи, – підкреслила Євгенія Мазуренко.

Подивитися дискусійну онлайн-панель "Дослідження соціального впливу. Світова практика, досвід Фонду Ріната Ахметова та перспективи застосування в Україні" можна тут:

https://youtu.be/Ncc44fVW49Y

Перша онлайн-презентація результатів дослідження соціального впливу Фонду Ріната Ахметова відбулася 23 вересня. Подивитися її можна за цим посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=3nuqs3nLmNk

Повний звіт дослідження соціального впливу Фонду Ріната Ахметова доступний на сайті Музею "Голоси Мирних":

https://civilvoicesmuseum.org/experts/publications/food_aid_initiative_report

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Зеленський зажадав створити в Україні ракету-носій до 2024 року

На Донбасі вбили двох воїнів, ще троє – поранені: Україна терміново скликала підгрупу ТКГ

Главу КС викликали на допит до ДБР за підозрою в участі у злочинній організації

ОПЗЖ — ініціатор процесу скасування безвіза для України

Капкан для Зеленского