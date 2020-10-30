Названо соціальний ефект допомоги Фонду Ріната Ахметова Донбасу

Фонд Ріната Ахметова оприлюднив результати Impact Study – соціального впливу своєї допомоги на сході України. Дослідження проводилося спільно з британською компанією Envoy Partnership, лідером на ринку оцінки соціальних ініціатив.

У травні 2014 року, коли на Донбасі розгорнулися військові дії, Фонд Ріната Ахметова першим відреагував на невідкладні гуманітарні потреби, що виникли в результаті військового конфлікту. Ці потреби включали евакуацію і розселення особливо вразливих груп населення (наприклад, дітей з дитячих будинків), забезпечення продуктами харчування, а також надання медичної та психологічної допомоги дітям.

– При плануванні своєї роботи Фонд Ріната Ахметова завжди спирається на об'єктивні дані. Щоб допомога надавалася саме тим, хто потребує її найбільше, Фонд постійно перебуває в режимі зворотного зв'язку з благоотримувачами. Крім того, регулярно проводяться різні дослідження, що допомагають визначити потреби людей і оцінити ефективність програм і проєктів Фонду. У 2020 році Фонд Ріната Ахметова провів перше в українській благодійності дослідження соціального впливу (Impact Study). За допомогою цієї методології вивчається вплив соціальних проєктів на конкретні показники якості життя людей. Ці дані – найбільш достовірна оцінка ефективності діяльності Фонду. Отримана інформація стала відправною точкою у внутрішній дискусії Фонду про те, яким чином ми можемо посилювати вплив нашої допомоги та її цінність у майбутньому, – розповіла Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду.

Зокрема, зарубіжні експерти вивчили один з найбільших проєктів Фонду - "Продуктова допомога населенню". Він був реалізований в рамках Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова. Результати виявилися наступними:

Усього Гуманітарний Штаб допоміг 3,5 млн мирних жителів Донбасу. Тобто допомогу Фонду отримали дві третини потерпілих від збройного конфлікту на сході України.

За 6 років роботи проєкту Фонду Ріната Ахметова "Продуктова допомога населенню" створено соціальну цінність на більш ніж 1 мільярд доларів США. Для кожного окремого одержувача створено соціальну цінність на більш ніж 1100 дол. США, що становить майже дві річні пенсії в Україні.

Допомога Фонду запобігла гуманітарній катастрофі в регіоні.

72% благоотримувачів зазначили, що не змогли б себе прогодувати без продовольчої допомоги.

Більш ніж 70% жителів регіону зіткнулися б з умовами голоду без допомоги Фонду й не змогли б дозволити собі предмети першої необхідності та життєво важливі ліки.

Приблизно 30% жителів Донбасу без допомоги Ріната Ахметова довелося б покинути Донбас, ставши внутрішньо переміщеними особами.

Проєкт "Продуктова допомога населенню" Фонду Ріната Ахметова істотно вплинув на емоційний добробут благоотримувачів. Вони зазначали, що разом із продуктами отримували надію, увагу та розуміння того, що про них не забули:

96% відчували, що про них дбали, і що про них не забули;

94% почувалися більш значущими та менш ізольованими.

Також дослідження показало значне поліпшення добробуту 5 тисяч волонтерів, які працювали в проєкті. Абсолютна більшість із них зазначила, що участь у проєкті допомогла почуватися корисними для суспільства (95%), не здатися та впоратися з труднощами в період війни (78%), почуватися менш ізольованими, менше турбуватися про себе, також це підвищило рівень задоволеності життям.

– Зазвичай оцінюють кількість допомоги, тоді як ми оцінюємо її вплив на життя людей, на їхню продовольчу безпеку та емоційний добробут. Зазвичай оцінюють кількість людей, які отримали допомогу, ми ж оцінюємо кількість людей, яким ця допомога принесла реальну користь. Щоб оцінити соціальну цінність допомоги Фонду для сходу України, ми визначили не тільки одержувачів продуктової допомоги, а й тих, з ким вони змогли її розділити. Крім того, визначили кількість тих, хто не зміг би прогодувати себе та сім’ю без продуктових наборів Фонду Ріната Ахметова, – пояснив Олівер Кемптон, партнер і співзасновник Envoy Partnership.

Як зазначила директор Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко, цінність дослідження соціального впливу в тому, що вивчаються безпосередньо результати допомоги, як вона вплинула на життя людей.

- Благодійність має звучати голосно, але цей сектор в Україні ще розвивається. Тому необхідно, щоб Фонд Ріната Ахметова збирав інші фонди та розповідав про соціальний вплив своєї роботи, – підкреслила Євгенія Мазуренко.

Подивитися дискусійну онлайн-панель "Дослідження соціального впливу. Світова практика, досвід Фонду Ріната Ахметова та перспективи застосування в Україні" можна тут:

https://youtu.be/Ncc44fVW49Y

Перша онлайн-презентація результатів дослідження соціального впливу Фонду Ріната Ахметова відбулася 23 вересня. Подивитися її можна за цим посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=3nuqs3nLmNk

Повний звіт дослідження соціального впливу Фонду Ріната Ахметова доступний на сайті Музею "Голоси Мирних":

https://civilvoicesmuseum.org/experts/publications/food_aid_initiative_report