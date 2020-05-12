Названа проста загадка Ейнштейна, яку не всі можуть розгадати

За однією з легенд всесвітньо відомий вчений Альберт Ейнштейн ставив певну загадку при підборі собі асистентів.

Також нібито автор "Аліси в Країні чудес" Льюїс Керролл теж любив згадувати цю задачку. Обоз публікує текст цієї головоломки:

"На вулиці стоять п'ять будинків. Англієць живе в червоному будинку. У іспанця є собака. У зеленому будинку п'ють каву. Українець п'є чай. Зелений будинок стоїть відразу праворуч від білого дому. Той, хто курить Old Gold, розводить равликів. У жовтому будинку курять Kool. У центральному будинку п'ють молоко. Норвежець живе в першому будинку. Сусід того, хто курить Chesterfield, тримає лисицю. У будинку по сусідству з тим, в якому тримають коня, курять Kool. Той, хто курить Lucky Strike, п'є апельсиновий сік. Японець курить Parliament. Норвежець живе поруч з синім будинком.

Кожен з будинків пофарбований в окремий колір, в кожному будинку живе представник окремої національності, у кожного – свій вихованець, своя улюблена марка сигарет і напій.

Питання: Хто п'є воду? Хто тримає зебру?"

Альберт Ейнштейн Ілюстрація

Відповідь можна дізнатися тут.

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