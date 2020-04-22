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22 квітня • оновлено в 11:39
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Названо причину масового зараження медиків COVID-19 в Україні

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Українські медики масово заражаються коронавірусом не тільки через недостатній захист, а й через недбале ставлення пацієнтів, які часто приховують хворобу.

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Про причини такого явища розповів у коментарі OBOZREVATEL голова незалежної профспілки працівників швидкої медичної допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.

"Тут є кілька причин, перше – дійсно не всі лікувальні установи забезпечені засобами захисту. Друге – самі медпрацівники не були підготовлені. Ті, кому видали захисні костюми, просто не знали, як його правильно вдягти, і не менш важливо, як його правильно зняти після контакту з хворим. Їм це не пояснювали", – поділився лікар.

Пацієнти брешуть: названо причину масового зараження медиків COVID-19 в Україні

Пацієнти брешуть: названо причину масового зараження медиків COVID-19 в Україні

gazeta-lianozovo.ru

Третьою причиною він назвав те, що українці боятися говорити правду і часто приховують поїздки за кордон і контакти з хворими COVID-19.

"Вони приходять до лікарів із симптомами коронавірусу, але не розповідають, що нещодавно були за кордоном, або контактували з потенційно хворими, і тому лікар не відразу може запідозрити хворобу і направити здати тест. І вони надалі тісно контактують із зараженим", – пояснив Сидоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, в Україні заразилися коронавірусом вже 1138 медичних працівників.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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