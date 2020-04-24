Якщо перед завершенням карантину в Україні не організувати масове тестування на коронавірус COVID-19, у країні може відбутися катастрофічний стрибок зростання захворюваності.

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Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив експерт інституту GROWFORD Олексій Кущ. Він заявив, що в Україні існує ризик "повторного рецидиву" COVID-19.

"Якщо рішення про вихід із карантину буде прийнято в середині травня просто на підставі якихось умоглядних висновків, то це може створити ризик повторного рецидиву. В результаті може вийти катастрофічна ситуація, коли виявиться, що у нас ніякого піку не було, а він з'явиться після зняття карантину в червні.

Тоді економіку доведеться закривати на карантин вдруге – причому наглухо, – десь із середини літа, і тоді це буде дійсно катастрофічна ситуація для країни загалом. Усі заходи у вигляді грамотних карантинних заходів будуть "помножені на нуль", – заявив він.

На думку Куща, в країні "більш-менш правильна карантинна модель". Під час карантину, як вважає він, влада повинна розробити модель, зокрема й економічну, послаблення заборон.

"В Україні відсутня адекватна епідеміологічна модель, і ми не можемо розробити похідну від неї економічну модель. Це загрожує тим, наприклад, що в травні уряду доведеться діяти "методом тику" – виводити якісь галузі з карантину, відкривати якісь населені пункти, запускати якісь види транспорту, не розуміючи – пройшли ми пік, знаходимося на цьому піку або тільки наближаємося до нього", – вважає експерт GROWFORD.

Кущ впевнений, що в Україні потрібно терміново починати масове тестування населення на коронавірус.

"Тільки за його підсумками слід приймати рішення про вихід із карантину. Це зараз роблять у всіх країнах, але не роблять в Україні – і я вважаю це злочином. Тому що ми фактично випускаємо в паровозний свисток всі позитивні досягнення карантину, "зливаємо" всі жертви , принесені нашою економікою", – підсумував він.

Ілюстрація ru.molbuk.ua

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