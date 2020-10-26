Названо остаточну явку на місцевих виборах в Україні

Явка виборців на місцевих виборах в Україні 25 жовтня 2020 року склала 36,88%.

Дані оприлюднила Центральна виборча комісія після обробки 100% інформації з усіх областей країни.

У першому турі отримали бюлетень і проголосували 10 556 621 виборців. Лідером щодо явки виборців виявилася Тернопільська область, там у виборах взяли участь 44,68%. Найменше тих, хто проголосував, зафіксували в Донецькій області – 31,67%.

Відзначимо, що право проголосувати отримали всього 28 мільйонів 622 тисячі українців.

Явка виборців на місцевих виборах в Україні. ЦВК

Явка склала майже 37%. ЦВК

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Після закриття виборчих дільниць о 20:00 з'явилися результати екзит-полів – опитування відбулися в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та інших великих містах країни.