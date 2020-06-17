Названо область України з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

Станом на ранок середи, 17 червня, Львівська область є регіоном із найбільшою кількістю заражених COVID-19 за останню добу в Україні.

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Там захворіли 3 227 осіб, з них 155 були виявлені за останню добу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від вірусу померли 105 пацієнтів (+9 за добу), одужали 644 людини (+5). COVID-19 підозрюють ще в 5 422 місцевих жителів (+155), продовжують боротися з коронавірусом 2 478 осіб.

За оперативними даними 16 червня лабораторні центри провели 558 ПЛР-тестів (з них нових проб – 481), з яких 155 – позитивні (з них серед нових проб – 136) (65 – це жителі Львова), передає Telegram-канал "Львів VS коронавірус ".

Статистика щодо коронавірусу у Львові

Відзначається, що за останню добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, на Львівщині померла 66-річна пацієнтка інфекційної лікарні. Вона перебувала на апараті штучної вентиляції легенів. Позитивний тест на COVID-19 жінка отримала тиждень тому.

Раніше OBOZREVATEL писав, що кількість заражених коронавірусом у світі різко зросла. За останню добу захворіли понад 142,5 тисячі осіб.