Станом на неділю, 29 березня, єдиною областю України, в якій немає підтверджених випадків коронавірусу, залишається Миколаївська.

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Таку заяву на брифінгу в Києві зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, зареєстрований раніше випадок зараження в цьому регіоні після верифікації даних зняли з обліку і перенесли в статистику щодо міста Києву.

"На даний момент, може говорити, що в Миколаївській області немає випадків", – додав він.

Названа єдина область України, де немає коронавірусу

Ляшко також розповів, що лідером антирейтингу за останню добу є Черкаська область – там захворіли ще 43 особи.

За весь час найбільше випадків зараження зареєстровано в Києві – 82 і Тернопільській області – 57.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ озвучив свіжі дані щодо України – на 29 березня в країні 418 випадків коронавірусу. 9 осіб померли, 5 – одужали.

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