Названо небезпеку коронавірусу для молодих людей

Учені пояснили, чому одні люди, заражені коронавірусом, важко переносять інфекцію, а інші не відчувають небезпечних симптомів під час COVID-19.

Результати дослідження дослідників Бергенського університету в Норвегії та їхніх французьких колег опублікували на сайті EurekAlert!.

Виявилося, що тяжко хворі молоді пацієнти з коронавірусом мають антитіла, які блокують інтерферони – білки, які виділяються організмом для боротьби з інфекцією. Схожа картина спостерігається у людей із рідкісним аутоімунним захворюванням APS1.

У чоловіків із коронавірусом спостерігається більше антитіл до інтерферонів, що пояснює, чому жінки рідше вмирають і менше страждають від важких симптомів коронавірусної інфекції.

Дослідники наголосили, що це порушення в роботі імунної системи є лише однією з багатьох причин смертельних випадків COVID-19 і характерне для молодих людей. Люди похилого віку з коронавірусом умирають через більш складні збої в організмі.

Хоча більшість людей, які помирають від коронавірусу, старше за 60 років, від 5 до 10 відсотків молодих людей і дітей також можуть зіткнутися із загрозою для життя через COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у деяких людей, інфікованих COVID-19, легені наповнюються рідиною, яка потім перетворюється в желе, через яке неможливо дихати. Хворим пацієнтам потрібно штучна вентиляція легенів, оскільки дихальна недостатність посилюється. Багато з них померли через цей стан.