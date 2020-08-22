Названа можлива причина повторного зараження коронавірусом

Високий рівень деяких цитокінів у хворих COVID-19 може запобігти розвитку стійкого імунітету до коронавірусу SARS-CoV-2.

Це довели вчені Массачусетської лікарні загального профілю в США, пише lenta.ru з посиланням на статтю в науковому журналі Cell.

Дослідники вивчили селезінку і лімфатичні вузли померлих пацієнтів з COVID-19 і виявили, що в них відсутні гермінативні центри, які є невід'ємною частиною сталої імунної відповіді.

Гермінативні центри представляють собою структури, що виникають в лімфатичних вузлах і селезінці під час інфекції або вакцинації. У них дозрівають виробляють антитіла В-клітини, що стають довгоживучими клітинами імунної пам'яті. В-клітини дозволяють організму швидко і ефективно ідентифікувати патоген і атакувати його в разі повторного зараження.

Ключову роль в утворенні гермінативних центрів грають допоміжні Т-клітини. З'ясувалося, що при тяжкому перебігу COVID-19 допоміжні клітини не формуються. Причиною цього є високі рівні цитокінів – сигнальних молекул, що беруть участь в імунній відповіді. У важких випадках COVID-19 було виявлено величезну кількість цитокінів TNF в тих місцях, де зазвичай формуються гермінативні центри.

Це означає, що, хоча антитіла можуть захищати людей протягом відносно короткого часу, деякі люди, які одужали можуть через кілька місяців знову заразитися SARS-CoV-2 і не один раз. Втім, це не вплине на ефективність вакцин, які не викликають сплеск цитокінів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар швидкої допомоги з Чернівців Аліса Грищенко вдруге захворіла коронавірусом. Після першого випадку вона одужала два місяці тому.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!