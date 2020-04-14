Названа маловідома ознака коронавірусу: легко помітити самому

Постійний сухий кашель і лихоманка є двома основними попереджувальними ознаками коронавірусу. Однак ті, хто вже одужав від нього, поділилися й численними іншими симптомами, які відчували під час хвороби.

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Окрім головного болю та втрати смаку чи запаху, вони вказали на ще одну, дуже маловідому ознаку – колір губ. Про це повідомляє The Express.

За словами експертів, пацієнти, у яких ускладнення COVID-19 спричинило пневмонію, можуть також помітити, що в них синіють губи. Це пов’язано з нестачею кисню в крові.

Експерти описують пневмонію як "набряк тканини в одній або обох легенях".

"У кінці дихальних труб у ваших легенях є скупчення крихітних повітряних мішечків. Якщо у вас пневмонія, вони запалюються та наповнюються рідиною", – кажуть фахівці.

Тому й попереджають: якщо ви помітили, що ваші губи синіють, це може свідчити про наявність пневмонії, яка є ускладненням коронавірусу та означає, що вам негайно потрібно їхати в лікарню.

Пацієнти, які вилікувалися від COVID-19, теж підкреслюють, що поки вчені винайдуть ліки чи вакцину, кожен має звертати увагу на такі непоширені ознаки вірусу, щоб захистити власне та здоров’я інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав три критичні симптоми, які можуть свідчити про те, що людина захворіла на коронавірус.