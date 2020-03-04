Названа група людей, невразлива для коронавірусу

Діти й підлітки рідше за всіх заражаються новим смертельним коронавірусом COVID-19 з Китаю. У групі ризику перебувають люди похилого віку.

Про це свідчить статистика на основі аналізу Центру з контролю й профілактики захворювань КНР, передають "Известия".

Згідно з останніми даними, на категорії від нуля до 10 років і від 10 до 19 випадає по одному відсотку випадків інфікування.

Коронавірус не вбиває дітей РБК

За словами директорки Інституту біології та біомедицини Нижньогородського державного університету Марії Ведунової, у літніх осіб імунітет гірший.

"Імунна система людини з віком слабшає і стає більш сприйнятливою до інфекцій. Наявність хронічних захворювань часто слугує причиною розвитку ускладнень", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї з початку епідемії коронавірусу COVID-19 зареєстровано 80270 випадків захворювання, з них померли 2981 осіб, видужали – майже 50 000.

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