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4 березня • оновлено в 11:37
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Названа група людей, невразлива для коронавірусу

47.2т
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Діти й підлітки рідше за всіх заражаються новим смертельним коронавірусом COVID-19 з Китаю. У групі ризику перебувають люди похилого віку.

Про це свідчить статистика на основі аналізу Центру з контролю й профілактики захворювань КНР, передають "Известия".

Згідно з останніми даними, на категорії від нуля до 10 років і від 10 до 19 випадає по одному відсотку випадків інфікування.

Коронавірус не вбиває дітей

Коронавірус не вбиває дітей

РБК

За словами директорки Інституту біології та біомедицини Нижньогородського державного університету Марії Ведунової, у літніх осіб імунітет гірший.

"Імунна система людини з віком слабшає і стає більш сприйнятливою до інфекцій. Наявність хронічних захворювань часто слугує причиною розвитку ускладнень", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї з початку епідемії коронавірусу COVID-19 зареєстровано 80270 випадків захворювання, з них померли 2981 осіб, видужали – майже 50 000.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Нижегородского государственного университета..." // Это где такой вуз?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
П А, Я знаю. Не указана страна
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П А
П А
Pavlov Pavel, в Нижнем Новгороде - билять!!!
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