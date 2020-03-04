Названа група людей, невразлива для коронавірусу

Діти й підлітки рідше за всіх заражаються новим смертельним коронавірусом COVID-19 з Китаю. У групі ризику перебувають люди похилого віку.
Про це свідчить статистика на основі аналізу Центру з контролю й профілактики захворювань КНР, передають "Известия".
Згідно з останніми даними, на категорії від нуля до 10 років і від 10 до 19 випадає по одному відсотку випадків інфікування.
Коронавірус не вбиває дітей
РБК
За словами директорки Інституту біології та біомедицини Нижньогородського державного університету Марії Ведунової, у літніх осіб імунітет гірший.
"Імунна система людини з віком слабшає і стає більш сприйнятливою до інфекцій. Наявність хронічних захворювань часто слугує причиною розвитку ускладнень", – зазначила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї з початку епідемії коронавірусу COVID-19 зареєстровано 80270 випадків захворювання, з них померли 2981 осіб, видужали – майже 50 000.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".