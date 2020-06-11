Названа дата суду через порушення карантину Зеленським та Ляшком у Хмельницькому

Судове засідання через порушення карантину президентом Володимиром Зеленським та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком у кафе Хмельницького відбудеться 19 червня.

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Про це Ляшко заявив 11 червня в ефірі "Радіо НВ". Він уточнив, що свідомо тоді ніхто нічого на порушував.

Названа дата суду через порушення карантину Зеленським і Ляшком в Хмельницькому

"У Хмельницькому ми просто хотіли перевірити готовність закладів громадського харчування до відкриття всередині приміщень. Але, як показала практика, якщо ти хочеш зайти, то повинен підготувати всі документально правильно. Без документа навіть головний санітарний лікар і президент виявилися порушниками. Тому ми не заперечуємо це все. На мене склали протокол про адміністративне порушення. 19 числа буде судове засідання, вліплять штраф", – сказав головний санлікар.

Він додав, що штраф може скласти 17 тисяч гривень. "Найдорожча кава", – зазначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського оштрафували за порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.

Це сталося після публікації фото, на якому в одному з міських кафе глава держави сидить за столиком, незважаючи на карантинні обмеження. На знімку також присутній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

У соціальних мережах звинуватили головного санітарного лікаря в подвійних стандартах і заявили, що тепер в країні "не буде жодних карантинів".