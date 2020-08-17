НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів: серед порушників – заступник Венедіктової

Мирослав Семенюк Суспільство 13:47, 17.08.2020 Оновлено: 14:04, 17.08.2020

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів.

Як повідомляється на офіційному сайті НАЗК, серед порушників – заступник генерального прокурора Олексій Симоненко. Він несвоєчасно подав декларацію про доходи без поважних причин.

Таке ж порушення за тиждень вчинили ще четверо посадовців:

  • Владислав Марушевський, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України;

  • Ігор Лавренюк, колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України;

  • Володимир Кавун, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3;

  • Мирослав Рогачук, начальник відділу Рахункової палати.

Крім того, за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно судді Апеляційного суду міста Києва Олександра Сліпченка.

Ще троє осіб порушили вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

  • Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області;

  • Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру в Чернівецькій області;

  • Петро Філімонов, колишній виконувач обов’язків начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.

Також шестеро керівників політичних партій порушили порядок подання фінансової звітності:

  • Олег Гончарук ("Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад");

  • Андрій Древицький ("Партія Народний порядок");

  • Артем Цівінський ("Ми-кияни");

  • Олександр Давиденко ("Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю");

  • Станіслав Ніколаєнко ("Справедливість");

  • Антон Земськов ("Воля").

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні НАЗК виписало президенту Володимирові Зеленському два адміністративних протоколи.

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