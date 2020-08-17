НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів: серед порушників – заступник Венедіктової

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів.

Як повідомляється на офіційному сайті НАЗК, серед порушників – заступник генерального прокурора Олексій Симоненко. Він несвоєчасно подав декларацію про доходи без поважних причин.

Таке ж порушення за тиждень вчинили ще четверо посадовців:

Владислав Марушевський, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України;

Ігор Лавренюк, колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України;

Володимир Кавун, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3;

Мирослав Рогачук, начальник відділу Рахункової палати.

Крім того, за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно судді Апеляційного суду міста Києва Олександра Сліпченка.

Ще троє осіб порушили вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;

Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;

Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.

Також шестеро керівників політичних партій порушили порядок подання фінансової звітності:

Олег Гончарук ("Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад");

Андрій Древицький ("Партія Народний порядок");

Артем Цівінський ("Ми-кияни");

Олександр Давиденко ("Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю");

Станіслав Ніколаєнко ("Справедливість");

Антон Земськов ("Воля").

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні НАЗК виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи.

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