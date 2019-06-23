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"Називали пі**ром": на Марш рівності в Києві прийшли ЛГБТ-військові

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У Марші Рівності "КиївПрайд", який відбувся 23 червня, брали участь більше восьми тисяч осіб, серед яких були військові.

За даними "Громадського", колона з більше ніж 30 українських захисників пройшла разом з усіма.

"Вони прийшли підтримати рівність для всіх людей", – розповів доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко.

"Називали пі**ром": на Марш рівності в Києві прийшли ЛГБТ-військові

"КиївПрайд"

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Він додав, що в армії представникам нетрадиційної сексуальної орієнтації доводиться некомфортно, "так як дуже багато гомофобів".

"Саме через гомофобів, зокрема гомофобних командирів, ці люди не можуть заявити про себе. Ці люди такі самі, але вони живуть, нажаль, прихованим життям. Це дуже прикро, адже вони воюють за волю людей, за наші права в тому числі", – підкреслив він.

"Називали пі**ром": на Марш рівності в Києві прийшли ЛГБТ-військові

Марш Рівності в Києві

Більш того Пилипенко розповів, що в мережі його називали "пі**ром" люди, які називають себе націоналістами, але не пішли на війну.

Учасники "КиївПрайд"

Учасники "КиївПрайд"

Колона учасників акції

Колона учасників акції

Марш ЛГБТ в Києві

Марш ЛГБТ в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці, 23 червня, в центрі Києва зібралися противники ЛГБТ. Під час маршу вони намагалися прорватися в колону, але поліція їх витіснила. Також невідомий спробував прорвати колону учасників, де йшла німецький політик Ребекка Хармс. Він хотів вирвати з рук плакат, але його відтіснили.

Поліція затримала 9 осіб, які намагалися влаштувати провокації на заході. У натовпі чули хлопок, який нагадував вибух або постріл. Попередньо, це була петарда.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
киевпрайдЛГБТ
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Nemo Александр
Nemo Александр
Военные на гей-параде это, конечно, капец.... Но, может, это какое-то новое карательное спецподразделение. Наказывать сепаров можно по-разному.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ахаха )) Бл петушиные войска на марше))))
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