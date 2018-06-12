"Наживаються на дітях": розкрита схема заробітку ромів

В Україні налічується 250 тисяч ромів, яким вкрай складно влаштуватися на роботу.

Про це розповіла OBOZREVATEL виконавчий директор правозахисного фонду "Розвиток" в Мукачево Наталя Козир. За її словами, у них мало варіантів працевлаштування, тому багато хто з них заробляють на власних дітях.

"Роми і раніше народжували багато дітей. І зараз. Іноді у табору немає виходу, і вони живуть за рахунок дітей, вірніше посібників на дітей", - каже Козир.

За її словами, молоді жінки народжують дітей, деякі навіть відмовляються від них, але відмовників тут же всиновлюють бабусі. Дитина залишається в родині, а допомога на усиновлену більше. Правда, самі роми зізнаються, що соціальні картки часом відбирають барони, а їм самим дістаються копійки.

Також роми на Закарпатті часто жебракують по смітниках.

"Тут і сортування сміття не потрібно, вони самі все поділяють. Папір і картон окремо, метал окремо, тепер ще пластик збирають. Іноді від вмісту сміттєвого контейнера нічого не залишається. Потім все це добро вони розвозять по пунктам прийому на возах, запряжених кіньми" , - розповідає нам місцевий житель Золтан Ткач.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Києві роми жорстоко побили підлітка.