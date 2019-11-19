"Назад в СРСР": у Криму окупанти здивували безглуздим випадом

У тимчасово окупованому Росією Севастополі вивісили афішу театральної вистави радянської тематики.
Фотографію афіші виклала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%. Так звана вистава називається "Назад в СРСР". Сама афіша зроблена у вигляді старого шкільного альбому часів Радянського Союзу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).
У афіші зазначено, що спектакль-комедія за п'єсою Віктора Ляпіна "Господа, товарищи, сволочи и дамы" відбувся у Будинку культури рибалок уСевастополі.
У Криму показують радянські вистави
"Якби Маск придумав машину часу, ми б їх усіх зробили щасливими. І самі були б щасливі без них", – підписала твіт блогерка.
Користувачі залишають гнівні коментарі. "Бл*! Мої очі!", – пишуть у мережі.
Афіша у Севастополі
Twitter/RoksolanaToday&Крим25%
Если бы Маск придумал машину времени,мы бы их всех сделали счастливыми
И сами были бы счастливы-без них pic.twitter.com/MeRTHEFGJG
— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 18 листопада 2019 р.
Як писав OBOZREVATEL, російська воєнізована дитяча організація "Юнармія" стала фігурантом грандіозного секс-скандалу. В її таборах на території окупованого Криму здійснювалося розбещення дітей.
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