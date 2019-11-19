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19 листопада • оновлено в 11:28
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"Назад в СРСР": у Криму окупанти здивували безглуздим випадом

1.5т
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У тимчасово окупованому Росією Севастополі вивісили афішу театральної вистави радянської тематики.

Фотографію афіші виклала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%. Так звана вистава називається "Назад в СРСР". Сама афіша зроблена у вигляді старого шкільного альбому часів Радянського Союзу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

У афіші зазначено, що спектакль-комедія за п'єсою Віктора Ляпіна "Господа, товарищи, сволочи и дамы" відбувся у Будинку культури рибалок уСевастополі.

У Криму показують радянські вистави

У Криму показують радянські вистави

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"Якби Маск придумав машину часу, ми б їх усіх зробили щасливими. І самі були б щасливі без них", – підписала твіт блогерка.

Користувачі залишають гнівні коментарі. "Бл*! Мої очі!", – пишуть у мережі.

Афіша у Севастополі

Афіша у Севастополі

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Як писав OBOZREVATEL, російська воєнізована дитяча організація "Юнармія" стала фігурантом грандіозного секс-скандалу. В її таборах на території окупованого Криму здійснювалося розбещення дітей.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Місце
Україна Севастополь
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А перед началом все зрители дружно поют как швондер в собачьем сердце?)))))
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Артеллерист Моня, нет что ты! все дружно воют про щеню вмэрлую!
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К Денис
К Денис
Артеллерист Моня, возможно, все лучше вытья про сченездохлию
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