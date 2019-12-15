Головна Новини
15 грудня • оновлено в 12:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Нав'язує переселенцям українську мову": у Львові вчителька потрапила в гучний скандал

1.4т
Читати матеріал російською

У Львові з приватного навчального закладу "Школа вільних і небайдужих" звільнили вчительку "через пропаганду української мови" серед переселенців.

Скріншот відповідного поста чиновника Львівської ОДА Романа Матіса, який пізніше зник з його офіційної сторінки в Facebook, надало видання "Главком".

У Львові вчителька потрапила в скандал через мову

У Львові вчителька потрапила в скандал через мову

"Наступ проти української мови триває. Тепер у Львові. Учора в приватному навчальному закладі "Школа вільних і небайдужих" вчительку попросили написати заяву про звільнення. Попросили через "надмірну пропаганду української мови, боротьбу із суржиком, зробили це на прохання "російськомовних донецьких" батьків одного з учнів", – зазначив Матіс.

Новини
Кричала та принижувала дітей: у Києві вчительку школи впіймали на булінгу

Вчителька Іванна Ружан зазначила, що викладачка української мови стала жертвою "мажорів-переселенців" з Донецька, діти яких їй заявили, що "виженуть зі школи".

Іванна Ружан

Іванна Ружан

Фото: facebook / ivanna.ryzhan

"Не "по-їхньому" працює вчитель – анонімне опитування, цькування і примусова заява – "за згодою сторін" – без згоди однієї з них. Деякі батьки вдаються навіть до відвертої чорної брехні проти вчителя", – написала вона.

У свою чергу, в навчальному закладі відповіли, що це неправдива інформація, яка абсолютно не відповідає дійсності.

Іванна Ружан

Іванна Ружан

Фото: facebook / ivanna.ryzhan

"Нам прикро, що в цей непростий час люди можуть спекулювати на темі мови та патріотизму, аби виправдати власні хиби. Ми не припускаємо думки, що вчитель може виявляти зневагу до дитини, незалежно від віку. В цьому випадку, якщо коротко, мала місце неодноразова недружня поведінка. Власне, на підставі цього, та розбіжності в цінностях ми припинили співпрацю з викладачкою, яка не пройшла випробувальний термін. Рішення було узгоджене колективом та збіглось із оцінкою учнів", – повідомили в школі.

У закладі також додали, що через дії вчительки діти скаржилися адміністрації та психологу. Жінка нібито не змогла налагодити ефективний навчальний процес, не знайшла спільної мови з колегами, а на зауваження керівництва не реагувала.

Тим часом, вчителька стверджує, що готова підписатися під кожним словом і судитися з представниками школи.

"Нав'язує переселенцям українську мову": у Львові вчителька потрапила в гучний скандал
"Нав'язує переселенцям українську мову": у Львові вчителька потрапила в гучний скандал
"Нав'язує переселенцям українську мову": у Львові вчителька потрапила в гучний скандал
"Нав'язує переселенцям українську мову": у Львові вчителька потрапила в гучний скандал
"Нав'язує переселенцям українську мову": у Львові вчителька потрапила в гучний скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський осоромився внесенням до парламенту законопроєкту про скасування закону №5670-д про українську мову. Він заявив, що документ нібито дискримінує російськомовних.

  • Також Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відстрочити перехід російськомовних шкіл на українську мову.

  • Скандальний "слуга народу" не раз виступав із критикою подій на Майдані у 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у "вбивстві України". Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів.

  • "Слуга народу" відзначився ще й тим, що заявив про нерозуміння суті Дня пам'яті і примирення 8 травня, а всіх, хто проголосує за скасування святкування 9 травня, назвав "дебілами".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна Львів
Теги
українська мова скандали школа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
10
Смішно
3
Цікаво
11
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
Выгнали...Поедет в Польшу клубнику собирать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги