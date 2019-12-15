"Нав'язує переселенцям українську мову": у Львові вчителька потрапила в гучний скандал

У Львові з приватного навчального закладу "Школа вільних і небайдужих" звільнили вчительку "через пропаганду української мови" серед переселенців.

Скріншот відповідного поста чиновника Львівської ОДА Романа Матіса, який пізніше зник з його офіційної сторінки в Facebook, надало видання "Главком".

У Львові вчителька потрапила в скандал через мову

"Наступ проти української мови триває. Тепер у Львові. Учора в приватному навчальному закладі "Школа вільних і небайдужих" вчительку попросили написати заяву про звільнення. Попросили через "надмірну пропаганду української мови, боротьбу із суржиком, зробили це на прохання "російськомовних донецьких" батьків одного з учнів", – зазначив Матіс.

Вчителька Іванна Ружан зазначила, що викладачка української мови стала жертвою "мажорів-переселенців" з Донецька, діти яких їй заявили, що "виженуть зі школи".

Іванна Ружан Фото: facebook / ivanna.ryzhan

"Не "по-їхньому" працює вчитель – анонімне опитування, цькування і примусова заява – "за згодою сторін" – без згоди однієї з них. Деякі батьки вдаються навіть до відвертої чорної брехні проти вчителя", – написала вона.

У свою чергу, в навчальному закладі відповіли, що це неправдива інформація, яка абсолютно не відповідає дійсності.

Іванна Ружан Фото: facebook / ivanna.ryzhan

"Нам прикро, що в цей непростий час люди можуть спекулювати на темі мови та патріотизму, аби виправдати власні хиби. Ми не припускаємо думки, що вчитель може виявляти зневагу до дитини, незалежно від віку. В цьому випадку, якщо коротко, мала місце неодноразова недружня поведінка. Власне, на підставі цього, та розбіжності в цінностях ми припинили співпрацю з викладачкою, яка не пройшла випробувальний термін. Рішення було узгоджене колективом та збіглось із оцінкою учнів", – повідомили в школі.

У закладі також додали, що через дії вчительки діти скаржилися адміністрації та психологу. Жінка нібито не змогла налагодити ефективний навчальний процес, не знайшла спільної мови з колегами, а на зауваження керівництва не реагувала.

Тим часом, вчителька стверджує, що готова підписатися під кожним словом і судитися з представниками школи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський осоромився внесенням до парламенту законопроєкту про скасування закону №5670-д про українську мову. Він заявив, що документ нібито дискримінує російськомовних.

Також Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відстрочити перехід російськомовних шкіл на українську мову.

Скандальний "слуга народу" не раз виступав із критикою подій на Майдані у 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у "вбивстві України". Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів.

"Слуга народу" відзначився ще й тим, що заявив про нерозуміння суті Дня пам'яті і примирення 8 травня, а всіх, хто проголосує за скасування святкування 9 травня, назвав "дебілами".

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