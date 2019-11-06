"Фанатизм — это признак подавленного сомнения. Если человек действительно убежден в своей правоте, он абсолютно спокоен и может обсуждать противоположную точку зрения без тени негодования."

© Карл Густав Юнг

Основная причина октябрьского переворота 1917 года в России и прихода к власти большевиков: ни царское, ни Временное правительство не смогли понять изменение настроений народа и армии и закончить войну.

Революция стала следствием всеобъемлющего глубочайшего кризиса, охватившего Российскую империю. Покупательная способность рубля с 1914 года к февралю 1917-го упала до 26–27 копеек. А к октябрю — уже до 6–7 копеек. Возросла внешняя задолженность, зависимость от зарубежных кредиторов. Военные долги составили 7,25 миллиарда рублей. Из-за несоответствия системы управления транспортом военным задачам и неспособности царского правительства это управление наладить наступил транспортный колапс, прежде всего железнодорожный. Вследствие транспортной разрухи и оккупации немцами значительных территорий была потеряна связь между регионами, и страна испытывала острую нехватку топлива и сырья. Расчеты снабжения армии, составленные военным ведомством, оказались занижены. В результате в первые два года войны армии не хватало винтовок, патронов, орудий, снарядов, средств связи и многого другого.

Кризис затронул и воюющую армию. Пехотные полки потеряли по несколько комплектов рядового и офицерского состава. К осени 1917 года кадровых офицеров, начавших службу до войны, в армии было лишь около четырех процентов, остальные 96 — офицеры военного времени.

Кризис поразил и российскую элиту. Причем настолько, что, как писал Троцкий, когда началась революция, "среди командного состава не нашлось никого, кто вступился бы за своего царя. Все торопились пересесть на корабль революции в твердом расчете найти там удобные каюты".

Александр Солженицын считал, что "Октябрьская революция — это миф, созданный победившим большевизмом и полностью усвоенный прогрессистами Запада. В Октябрьском перевороте не было ничего органичного для России — напротив, он перешиб ее хребет. Красный террор, развязанный его вождями, их готовность утопить Россию в крови — первое и ясное тому доказательство".

Приведу лишь один пример нелепости развязанного большевиками "красного" террора. Дорджиев Чимиде, 1895г.р., место рождения: Ставропольская губерния, калмык, из крестьян, место жительства до ареста — Феодосия, Крым, буддистский священник. Арестован Особым отделом ВЧК 4-й армии за то, что прибыл в Крым для покупки красного материала для буддистской духовной формы. Постановлением "тройки" ОО ВЧК при РВС 4-й армии от 27.12.1920г. приговорен к расстрелу.

ГААРК. Ф.-Р. 4808 оп.1, д.021654.

Запад, наоборот, восхищался переворотом. Как писал в своей книге "Десять дней, которые потрясли мир", изданной в 1919 году, американский журналист Джон Рид, "что бы ни думали иные о большевизме, неоспоримо, что русская революция есть одно из величайших событий в истории человечества, а возвышение большевиков — явление мирового значения".

Параллели с нынешней нашей ситуацией очевидны, по крайней мере, мне. Проблема с "Ні капитуляції!" в том, что украинцы в своей массе не хотят воевать. И это фактический факт, как бы красиво не звучал призыв.

Сложно на фоне коррупционных скандалов в "Укроборонпроме", которые ведут на самый верх предыдущей власти, реально призывать как воевать, так и готовиться к войне. Вернее, призывать можно, но, видя повальное воровство и коррупцию, причем, не только в оборонном секторе, никто призывам не верит.

Трудоспособное население массово покидает страну. Вдобавок, на выплату внешнего долга в бюджет заложена каждая третья гривна. О каком развитии экономики может идти речь?

Ответ на вопрос "кто виноват?" вроде бы ясен. Теперь о вопросе "что делать?". Как мне представляется, продажа земли, причем, продажа именно крупным западным корпорациям типа Monsanto Company, может стать тем тригером, который запустит механизм привлечения инвестиций в Украину. Не спекулятивного капитала, вложенного в ОВГЗ, а настоящих инвестиций в производство, причём, в размере нескольких десятков миллиардов долларов для начала.

Помимо того, что, как результат, у Украины появятся мощные лоббисты на Западе, которые будут защищать свои, а заодно и наши интересы, мы глазом не успеем моргнуть, как окажемся в НАТО. Земля не завод — её не демонтируешь и не вывезешь, её защищать надо.

Более того, в стремлении защищать свой бизнес и внутри самой Украины, эти корпорации будут всячески стимулировать становление верховенства права, бенефициарами которого станут и рядовые граждане.

Проблема со времен древнего Рима в том, что варвары не могут сами ввести у себя институт права. Именно поэтому римляне и называли их варварами.

Как показал опыт царской России, войны не сложно начинать, сложнее с минимальными потерями закончить.

Впрочем, основной урок истории заключается именно в том, что никто не извлекает уроков из истории.

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