"Навіть росіян у літаках без туалету забрали!" Українка розповіла про провал евакуації з Китаю

Незважаючи на заявлену екстрену евакуацію громадян України з китайських провінцій, які стали епіцентром поширення смертельного коронавірусу 2019-nCoV, вона так і не відбулася.
За словами українки Ірини Чуйко, яка живе в Ухані, епідемія не спадає. Крім того, подейкують, що місто повернеться до повноцінного життя не раніше, ніж наприкінці березня – проте їй, яка повірила політикам, так і не вдалося його покинути. Історією про наболіле дівчина поділилася на своїй сторінці у Facebook.
"Не хотіла й не хочу їхати до останнього – Ухань став мені майже рідним. І я хотіла залишатися тут доти, доки був сенс у допомозі іншим і певній безпеці для свого здоров'я", – заявила вона.
Українців досі не евакуювали з епіцентру епідемії коронавірусу
Ірина зізналася, що сидіти в ізоляції не так просто. Тому вона вирішила евакуюватися разом із усіма громадянами додому в Україну. Оскільки всі її одногрупники та друзі поїхали – більшість країн забрали своїх громадян першого ж тижня лютого.
"І ось тут почалося найцікавіше. На всіх українських каналах декілька разів передавали подробиці нашої евакуації. Пан прем'єр-міністр Олексій Гончарук особисто бив себе в груди та заявляв, що він вивезе громадян України з Китаю, під його керівництвом ще два тижні тому був створений штаб із роботи над проблемою. Міністерство охорони здоров'я України тоді ж заявляло, що вони повністю готові до атаки коронавірусу... Водночас пан президент Зеленський проходив "перевірку на справжність", зустрічаючись із Папою Римським..." – нагадала відомі факти Ірина.
На її переконання, українців просто годували надіями. Оскільки спершу заявлялося, що евакуація мала відбутися наприкінці першого тижня лютого, а потім – 10-го числа, далі взагалі в ніч із 11 на 12 лютого. Дівчина підкреслила, що в Ухані не ходить громадський транспорт і навіть заборонений приватний, тому українське посольство в КНР домовилося з китайською транспортною компанією, щоб їх – "десь 50 осіб, розкиданих у різних частинах міста", – забрали автобуси.
Також були отримані всі дозволи на вивезення іноземних громадян, і українці вже навіть знали номери автобусів, телефонів китайських водіїв і супровідників. Та й представник Консульства попередив, що вони обов'язково повинні підписати документ про те, що згодні проходити карантин на батьківщині – інакше без нього не сядуть у літак.
Ірина Чуйко з другом Данилом на Міжкультурному фестивалі в Уханьскому університеті, листопад-2019
Facebook/Iryna Chuyko
"Тому всі підписали цей документ, і пані Скалецька (глава МОЗ України. – Ред.) несе перед камерами на всю країну відверту нісенітницю, називаючи причиною затримання евакуації те, що хтось його не підписав. Просто немає слів", – обурилася Ірина.
Хоча зазначила, що їм навіть виділили невелику матеріальну допомогу – достатню для купівлі продуктів і речей першої необхідності, які можуть знадобитися під час евакуації.
"Всі на валізах. В Україні з усіх новин передають, що людей евакуйовують із Уханя і їх чекають вдома. А вранці 11 лютого нам повідомляють, що... літак, спеціальний рейс із Києва за нами не прилетить. І ось тут стало гірко. До цього ми в чатах трохи посміювалися над росіянами, яких забрали на військових літаках без туалету з відром за шторкою... Але за ними хоча б літак прилетів. А за нами – ні. Не прилетить чарівник у блакитному вертольоті..." – розчаровано додала дівчина.
Українців давно обіцяли евакуювати з Китаю
china.mfa.gov.ua
Вона підкреслила, що навіть Вануату, Папуа-Нова Гвінея, Бангладеш і ще низка країн із менш розвиненою економікою, "яку не порівняти з "європейською" державою", евакуювали своїх громадян із Китаю.
Але цього так і не зробила Україна, хоча політики й міністри раз у раз заявляли, що вони повністю готові. І навіть говорили про місце проведення карантину – спочатку, що десь у Рівному, потім – дві бази в Київській області.
"А вчора чиновники заявили, що в них немає місця для карантину... Що, правда?! Завжди пишалася тим, що я українка. У Китаї всім кажу, що я з України, з європейської країни. А за фактом... "маємо те, що маємо". Але вже так набридло бути першими... з кінця", – підсумувала Ірина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні п'ять осіб, які повернулися з Китаю, обстежують на наявність коронавірусу 2019-nCoV.
Також біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess коронавірусом із Китаю заразилося двоє українців.
Україна отримала дозвіл на евакуацію своїх громадян із китайської провінції Хубей у зв'язку зі стрімким поширенням її територією небезпечного коронавірусу 2019-nCoV.
На евакуацію з провінції Хубей (Китай) зголосилося понад 50 українців.
Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька визнала, що дата евакуації українців із Китаю, де вирує спалах смертельного коронавірусу 2019-nCoV, залишається невизначеною.
Згодом у МОЗ заявили, що Україна готує умови для евакуації 53 своїх громадян із китайської провінції Хубей, де оголошений карантин через коронавірус 2019-nCoV.
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