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12 лютого • оновлено в 13:32
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/ Суспільство

"Навіть росіян у літаках без туалету забрали!" Українка розповіла про провал евакуації з Китаю

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Незважаючи на заявлену екстрену евакуацію громадян України з китайських провінцій, які стали епіцентром поширення смертельного коронавірусу 2019-nCoV, вона так і не відбулася.

За словами українки Ірини Чуйко, яка живе в Ухані, епідемія не спадає. Крім того, подейкують, що місто повернеться до повноцінного життя не раніше, ніж наприкінці березня – проте їй, яка повірила політикам, так і не вдалося його покинути. Історією про наболіле дівчина поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Не хотіла й не хочу їхати до останнього – Ухань став мені майже рідним. І я хотіла залишатися тут доти, доки був сенс у допомозі іншим і певній безпеці для свого здоров'я", – заявила вона.

Українців досі не евакуювали з епіцентру епідемії коронавірусу

Українців досі не евакуювали з епіцентру епідемії коронавірусу

Ірина зізналася, що сидіти в ізоляції не так просто. Тому вона вирішила евакуюватися разом із усіма громадянами додому в Україну. Оскільки всі її одногрупники та друзі поїхали – більшість країн забрали своїх громадян першого ж тижня лютого.

"І ось тут почалося найцікавіше. На всіх українських каналах декілька разів передавали подробиці нашої евакуації. Пан прем'єр-міністр Олексій Гончарук особисто бив себе в груди та заявляв, що він вивезе громадян України з Китаю, під його керівництвом ще два тижні тому був створений штаб із роботи над проблемою. Міністерство охорони здоров'я України тоді ж заявляло, що вони повністю готові до атаки коронавірусу... Водночас пан президент Зеленський проходив "перевірку на справжність", зустрічаючись із Папою Римським..." – нагадала відомі факти Ірина.

На її переконання, українців просто годували надіями. Оскільки спершу заявлялося, що евакуація мала відбутися наприкінці першого тижня лютого, а потім – 10-го числа, далі взагалі в ніч із 11 на 12 лютого. Дівчина підкреслила, що в Ухані не ходить громадський транспорт і навіть заборонений приватний, тому українське посольство в КНР домовилося з китайською транспортною компанією, щоб їх – "десь 50 осіб, розкиданих у різних частинах міста", – забрали автобуси.

Також були отримані всі дозволи на вивезення іноземних громадян, і українці вже навіть знали номери автобусів, телефонів китайських водіїв і супровідників. Та й представник Консульства попередив, що вони обов'язково повинні підписати документ про те, що згодні проходити карантин на батьківщині – інакше без нього не сядуть у літак.

Ірина Чуйко з другом Данилом на Міжкультурному фестивалі в Уханьскому університеті, листопад-2019

Ірина Чуйко з другом Данилом на Міжкультурному фестивалі в Уханьскому університеті, листопад-2019

Facebook/Iryna Chuyko

"Тому всі підписали цей документ, і пані Скалецька (глава МОЗ України. – Ред.) несе перед камерами на всю країну відверту нісенітницю, називаючи причиною затримання евакуації те, що хтось його не підписав. Просто немає слів", – обурилася Ірина.

Хоча зазначила, що їм навіть виділили невелику матеріальну допомогу – достатню для купівлі продуктів і речей першої необхідності, які можуть знадобитися під час евакуації.

"Всі на валізах. В Україні з усіх новин передають, що людей евакуйовують із Уханя і їх чекають вдома. А вранці 11 лютого нам повідомляють, що... літак, спеціальний рейс із Києва за нами не прилетить. І ось тут стало гірко. До цього ми в чатах трохи посміювалися над росіянами, яких забрали на військових літаках без туалету з відром за шторкою... Але за ними хоча б літак прилетів. А за нами – ні. Не прилетить чарівник у блакитному вертольоті..." – розчаровано додала дівчина.

Українців давно обіцяли евакуювати з Китаю

Українців давно обіцяли евакуювати з Китаю

china.mfa.gov.ua

Вона підкреслила, що навіть Вануату, Папуа-Нова Гвінея, Бангладеш і ще низка країн із менш розвиненою економікою, "яку не порівняти з "європейською" державою", евакуювали своїх громадян із Китаю.

Але цього так і не зробила Україна, хоча політики й міністри раз у раз заявляли, що вони повністю готові. І навіть говорили про місце проведення карантину – спочатку, що десь у Рівному, потім – дві бази в Київській області.

"А вчора чиновники заявили, що в них немає місця для карантину... Що, правда?! Завжди пишалася тим, що я українка. У Китаї всім кажу, що я з України, з європейської країни. А за фактом... "маємо те, що маємо". Але вже так набридло бути першими... з кінця", – підсумувала Ірина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Теги
евакуація вірус
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фил филька
фил филька
ну что посмеялись над россиянами? а теперь марш обратно в карантин. сидите там и вспоминайте как смеялись ибо вам больше делать нечего в ожидании... кстати в ожидании чего?)
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Можно было бы АН-225 заслать за шароварами. С оркестром, щеневмерлой по возвращению и прочим кклопафосом, но...Подсчитали, что безопасней и дешевле (а это главное) - оставить подыхать кастрюль вместе с косыми. Зачот, *уле
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3
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Как надо грамотно и безопасно (для всех!) проводить эвакуацию всему миру показала Россия. Повезло тем украинцам, которые смогли эвакуироваться военными бортами Мин.обороны России, теперь они действительно в безопасности, им не угрожает ни вирус, ни карантин на Украине, который будет не менее опаснее самого вируса. Сможет ли Украина доказать Китаю достаточность запланированных мер безопасности при эвакуации это вопрос, иначе Украина не получит разрешения. Россия самая первая страна проведшая эвакуацию своих граждан.
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3
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