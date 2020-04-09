Патрульні на українських дорогах не дуже перевіряють автомобілі з номерами інших областей.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Українка Юлія Бурковська розповіла в Facebook, як вона їздила з сім'єю з Києва в Лебедин (Сумська область) і назад.

"Ми дізналися від втаємничених про все: чи випустять з Києва, чи треба водолазний костюм, чи будуть зупиняти, чи запустять назад, якщо у дитини лебединська прописка, чи потрібен транзитний пропуск на наш супергеройський Subaru", – написала вона.

Джерело відповіло: "Паспорти просто візьміть і все".

За словами Бурковської, вони проїхали Пирятин, Ромни, Лохвицю, і ніхто нічого не перевіряв.

"Зграї далекобійників на ВОГах курять перед входом, фури в затінку, жінка виносять їм кави – всередині чекати не можна", – описала подорож українка.

Тільки один раз сім'ю зупинили на виїзді з Сумської області.

"Ми злякано давай надягати маски і роздавати 36,6 – ми, мовляв, загрози Слобожанщині не несемо, вже збираємося з усією своєю мікрофлорою", – зазначила Бурковська.

"Ой, та заради бога. Відкрийте багажник і згадайте, чи не бачили двох осіб, які намагалися покинути місто", – передала вона слова поліцейського.

Коли патрульний почув, що сім'я нікого не бачила, то побажав їм щасливої дороги і "навіть паспорт не запитав".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в деяких населених пунктах України, де виявлені випадки зараження коронавірусом, вдалися до радикальних заходів і обмежили в'їзд і виїзд.