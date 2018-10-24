"Навіть на 70%!" Гриценка обурили дані щодо тарифів на тепло

Один із найрейтинговіших потенційних кандидатів у президенти України Анатолій Гриценко з обуренням вказав на офіційні дані, які свідчать про завищення комунальних тарифів на тепло у деяких регіонах України.

"НКРЕКП оприлюднила свіжий аналіз тарифів, встановлених органами місцевого самоврядування. І зробила висновок про безпідставне завищення в окремих регіонах тарифів не на 1-2%, а на всі 20, 30, 50, навіть 70+ відсотків!" — написав Гриценко у Facebook.

При цьому він нагадав свою позицію, що в Україні можна досягти зниження комунальних тарифів на 30%.

"Найбільше дзвінків, листів, звернень я зараз отримую саме про тарифи, які люди не можуть платити. Тому у нової влади попереду важка, кропітка, але дуже необхідна для людей і країни робота з наведення порядку в тарифах — їхньому нарахуванню, сплаті та ефективному використанні отриманих коштів", — зазначає Гриценко.

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