Головна Новини
30 березня • оновлено в 03:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Навіть кіт у масці! 100-літній фото карантину під час "іспанки" знайшлося в мережі

633
Читати матеріал російською

У мережі з'явився архівний знімок сім'ї за часів епідемії іспанського грипу в 1918 році.

Про події того року згадали в Telegram-каналі "История человечества" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На знімку всі члени сім'ї стоять у марлевих пов'язках. Захисну маску наділи навіть на кота, якого тримає на руках один із чоловіків.

Знайшлося сімейне фото карантину під час "іспанки"

Знайшлося сімейне фото карантину під час "іспанки"

Telegram-канал "Історія людства"

В якій країні було зроблено фото, не уточнюється.

Нагадаємо, епідемія "іспанки" стала наймасовішою пандемією грипу за всю історію людства як за кількістю тих, хто заразився, так і за кількістю померлих.

У 1919-1920 роках в усьому світі "іспанкою" було заражено близько 550 мільйонів осіб, або 29,5% населення планети. Померли від 50 до 100 млн.

Раніше OBOZREVATEL писав про пандемії, які вдалося пережити людству до коронавірусу. Останньою став "свинячий грип".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Ірина Кулініч
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги