Навіть кіт у масці! 100-літній фото карантину під час "іспанки" знайшлося в мережі

У мережі з'явився архівний знімок сім'ї за часів епідемії іспанського грипу в 1918 році.

Про події того року згадали в Telegram-каналі "История человечества" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На знімку всі члени сім'ї стоять у марлевих пов'язках. Захисну маску наділи навіть на кота, якого тримає на руках один із чоловіків.

Знайшлося сімейне фото карантину під час "іспанки" Telegram-канал "Історія людства"

В якій країні було зроблено фото, не уточнюється.

Нагадаємо, епідемія "іспанки" стала наймасовішою пандемією грипу за всю історію людства як за кількістю тих, хто заразився, так і за кількістю померлих.

У 1919-1920 роках в усьому світі "іспанкою" було заражено близько 550 мільйонів осіб, або 29,5% населення планети. Померли від 50 до 100 млн.

Раніше OBOZREVATEL писав про пандемії, які вдалося пережити людству до коронавірусу. Останньою став "свинячий грип".

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