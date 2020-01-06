"Навіть Гітлер не додумався": в "ДНР" влаштували облави на українців у новорічну ніч

Російські терористи так званої "ДНР" відловлювали громадян України на вулицях Донецьку в новорічну ніч.
Про це в блозі OBOZREVATEL повідомив блогер Фашик Донецький, відзначаючи, що вилов бойовики здійснювали прямо в центрі міста – недалеко від встановленої для Святкування новорічної ялинки.
За його словами, це сталося завдяки скасування підконтрольними Кремлю главами "республіки" комендантської години в новорічну ніч.
"В окупованому РФ Донецьку типу скасували комендантську годину. Чому типу? Все просто: ти звичайно можеш ходити ввечері по вулицях, але обов'язково з документами і тільки з паспортом РФ або "динирійським" аусвайса. Також ти не маєш права кататися по Донецьку на авто з автономери України, тільки з "динирійськими". Навіть гітлерівці на окупованих до такого не додумалися, а РФ змогла", - пояснює блогер.
У той же час, розкриваючи всю суть того, що відбувалося, він підкреслює: збройні "днровці" влаштовували облави на громадян з паспортом України.
Новий рік в "ДНР"
vchasnoua
"Центральна площа міста, йолка, празник, холопи. Також у виставі беруть участь макаки, вони ж російськомовні нацисти, в завдання яких входить ловити людей в кращих традиціях гітлеровцев.На площі лисого сифілітика фактично нікого не чіпають патрулі. У того, кому не пощастило, абізяна з IQ табуретки перевіряє документи і якщо у нього Українські документи при собі, то з центральної площі Донецька, в новорічну ніч, ти їдеш з макаками в бобику в типу ровд до поліцаїв, щоб з'ясували шо ти за особистість", - загострює Фашік Донецький.
При цьому він підкреслює, що бойовики відловлювали громадян України не в самому епіцентрі святкування, а поотдаль – "метрів за 200 від йолки".
Крім того, блогер загострює увагу на тому, що "днровців" не зупиняли навіть присутні діти – "Ти з дітьми прийшов на йолку подивитися, але з українськими документами? В бобік давай вантаж і їжджай".
В продовження блогер розповідає про вилов громадян, що підтримують Україну, в кафе, барах та інших громадських місцях – підтверджуючи свої слова відповідними скринами повідомлень в соцмережах.
Резюмуючи, він зазначає, що сподіватися на те, що російська пропаганда розповість про ці події не приходиться – навпаки громадянам, що підтримують Україну, потрібно готуватися до гіршого: "Чекаємо, коли православнуті зомбаки в особі колаборантів динири і російської фашні будуть робити всім тим, у кого є українські документи, такі ж пов'язки на рукава, які гітлерівці змушували носити євреїв під час Другої світової".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, жителі окупованого Росією Донецька на святкування Нового року в середньому витратили по 2 тисячі гривень або 5 тисяч рублів на сім'ю з чотирьох осіб.
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