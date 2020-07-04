Навіщо в СРСР клали батарейки у холодильник: названа причина

Використані батарейки в СРСР багато хто клав до холодильника, щоб таким чином відновити їх.

Подібні рекомендації з відновлення заряду батарей та акумуляторів і досі зустрічаються в мережі. Детальніше про них розповідає OBOZREVATEL.

Як заморожувати батарейки

Так, заморожувати рекомендується саме літієві акумулятори – до цього методу вдаються, коли стандартні вже не допомагають.

Спочатку потрібно потримати в морозилці пристрій близько півгодини, а потім одразу, протягом хвилини, спробувати зарядити, після чого нагріти до кімнатної температури і знову поставити на зарядку. Якщо й це не допомогло, можна спробувати заморозити акумулятор на більш тривалий час.

В СРСР використані батарейки намагалися всіляко відновлювати Ілюстративне фото / Pinterest

Як правильно зберігати батарейки та акумулятори

Елементи живлення мають властивість з часом розряджатися. А якщо не використовувати тривалий час літієві акумулятори, вони й зовсім можуть зіпсуватися.

Правильне зберігання акумуляторів передбачає збереження заряду на рівні від 30% до 50% при рекомендованій температурі +15 градусів. Відомо також, що втрата заряду знижується при наближенні до 0 градусів.

Але це зовсім не означає, що батарейки та акумулятори обов'язково слід тримати в холодильнику. Досить залишити їх у темному сухому місці, недоступному для сонячного світла, впливу високої температури й вологи. Дані рекомендації зазвичай вказано в інструкції до виробу.

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