Навіщо в СРСР робили вікно між ванною і кухнею: з'явилася розгадка

В СРСР у "хрущовках" робили вікно між ванною і кухнею для того, щоб сонячне світло проникало у помешкання і таким чином знезаражувало повітря і вбивало бактерії.

Таким простим способом у Союзі боролися з туберкульозом. Адже бактерії хвороби добре розмножувалися у вологому середовищі, а сонячне світло вбивало їх, розповів "АіФ архітектор Руслан Кірнічанський.

"Згідно з нормативами щодо інсоляції (рівню освітленості) в усі приміщення в житлових квартирах повинно заходити сонячне світло не менше ніж на дві години на добу. П'ятиповерхові будинки розроблялися в п'ятдесяті-шістдесяті роки ХХ століття. У цей час активно йшла боротьба з туберкульозом. Для того, щоб уникнути виникнення туберкульозної палички, не дати їй розмножуватися в п'ятиповерхівках передбачили вікно", – пояснив експерт.

Вікно між ванною і кухнею Ілюстрація

Архітектор додав, що система вентиляції в ті роки була погано розвинена, тому вікно в ванну порахували прийнятним варіантом.

"Вентиляція була передбачена, але знезаражувати приміщення було неможливо. Ці вікна не відкривалися, вони були заблоковані. Але вони повинні були давати світло", – повідомив Кірнічанський.

При цьому він підкреслив, що з роками необхідність у вікнах між санвузлом та кухнею відпала.

"З точки зору ефективності це вікно себе не сильно виправдало: воно розташовувалося досить високо. Все-таки перемогло хворобу не вікно, а медицина, яка зробила крок вперед. До того ж з'явилися примусові вентилятори", – підсумував архітектор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!