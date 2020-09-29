Навіщо в СРСР шпалери клеїли на газети: з'явилося пояснення

У Радянському Союзі шпалери клеїли не просто на стіни, а ще й на шар із газет, яким попередньо обробляли поверхні. Народжених в ті часи цим фактом не здивувати, адже такий метод використовувався практично у всіх квартирах до 80-90-х років.

Зараз же його прихильників залишається все менше, а молоде покоління і зовсім не знає, що декілька десятків років тому процес обклеювання шпалер був більш складним і трудомістким. OBOZREVATEL розповідає про причини цієї звички радянських людей.

У СРСР вимоги до квартирного ремонту відрізнялися від сучасних. Тоді мало хто турбувався про вирівнювання стін за допомогою штукатурки або їхньою ґрунтовкою – шпалери клеїли на чорнову штукатурку. Так вони не приховували нерівності стін, а тільки підкреслювали їх.

У СРСР шпалери клеїли на чорнову штукатурку і, щоб вони не відвалювалися, обробляли стіни шаром із газет

Клейких сумішей для шпалер, як сьогодні, тоді теж не було, зазвичай радянські господині робили клей самі – варили на плиті крохмаль і отримували клейстер. Суміш досить товстим шаром носили на стіни та шпалери. Незважаючи на це, ризик того, що вони можуть відклеїтися, особливо за наявності протягу в приміщенні, був досить високий.

Основа з газет робила кріплення шпалер на стіни надійнішим

Якість шпалер у СРСР теж не йшла в жодне порівняння з сучасними – вони були одношаровими, паперовими і досить тонкими. У випадку наклеювання на оштукатурені стіни шпалери легко рвалися у найбільш нерівних місцях, а за рясного намочування клеєм папір і зовсім "розповзався".

Шар із газет захищав стіни від осипання штукатурки під шпалерами

Виходячи з усього цього, у СРСР придумали використовувати як проміжний шар старі газети. Вони частково вирішували декілька проблем:

це був своєрідний метод дешевого вирівнювання стін – газети дозволяли створити більш гладку поверхню. У місцях, де були найвираженіші тріщини й поглиблення, клеїли більше газетних шарів;

основа з газет робила кріплення шпалер надійнішим. Газети були тоншими і легшими, ніж шпалери, тому легко прилипали до стін за допомогою клейстера. Крім того, зчеплення шпалер із газетами було кращим, ніж із голою штукатуркою;

шар із газет захищав стіни від осипання штукатурки під шпалерами – завдяки цьому вони трималися довше;

газети захищали і поверхню самих шпалер – без прямого зіткнення зі стінами вони могли довше зберігати початковий вид.

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