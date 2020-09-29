Навіщо в СРСР шпалери клеїли на газети: з'явилося пояснення

У Радянському Союзі шпалери клеїли не просто на стіни, а ще й на шар із газет, яким попередньо обробляли поверхні. Народжених в ті часи цим фактом не здивувати, адже такий метод використовувався практично у всіх квартирах до 80-90-х років.

Зараз же його прихильників залишається все менше, а молоде покоління і зовсім не знає, що декілька десятків років тому процес обклеювання шпалер був більш складним і трудомістким. OBOZREVATEL розповідає про причини цієї звички радянських людей.

У СРСР вимоги до квартирного ремонту відрізнялися від сучасних. Тоді мало хто турбувався про вирівнювання стін за допомогою штукатурки або їхньою ґрунтовкою – шпалери клеїли на чорнову штукатурку. Так вони не приховували нерівності стін, а тільки підкреслювали їх.

Клейких сумішей для шпалер, як сьогодні, тоді теж не було, зазвичай радянські господині робили клей самі – варили на плиті крохмаль і отримували клейстер. Суміш досить товстим шаром носили на стіни та шпалери. Незважаючи на це, ризик того, що вони можуть відклеїтися, особливо за наявності протягу в приміщенні, був досить високий.

Якість шпалер у СРСР теж не йшла в жодне порівняння з сучасними – вони були одношаровими, паперовими і досить тонкими. У випадку наклеювання на оштукатурені стіни шпалери легко рвалися у найбільш нерівних місцях, а за рясного намочування клеєм папір і зовсім "розповзався".

Виходячи з усього цього, у СРСР придумали використовувати як проміжний шар старі газети. Вони частково вирішували декілька проблем:

це був своєрідний метод дешевого вирівнювання стін – газети дозволяли створити більш гладку поверхню. У місцях, де були найвираженіші тріщини й поглиблення, клеїли більше газетних шарів;

основа з газет робила кріплення шпалер надійнішим. Газети були тоншими і легшими, ніж шпалери, тому легко прилипали до стін за допомогою клейстера. Крім того, зчеплення шпалер із газетами було кращим, ніж із голою штукатуркою;

шар із газет захищав стіни від осипання штукатурки під шпалерами – завдяки цьому вони трималися довше;

газети захищали і поверхню самих шпалер – без прямого зіткнення зі стінами вони могли довше зберігати початковий вид.

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