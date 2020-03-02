Навіщо в СРСР робили трикутні пляшки: названа несподівана причина

Трикутні скляні пляшки в СРСР робили для того, щоб в них можна було зберігати оцет і не переплутати його ні з чим іншим.

Про це написали на сайті Pikabu. На початку другої половини XX століття такі тари можна було побачити в кожному продуктовому магазині СРСР. Водночас, згідно із документами, пляшки трикутної форми "проходили" як аптечні, а не харчові.

Так, такі тари призначалися для розливу тільки оцтової есенції. Справа в тому, що оцтова кислота – одна з найслабших кислот, але разом з цим в концентрованому вигляді вона може залишити опіки або навіть привести до отруєння та смерті. Зважаючи на те, що рідина була потенційно небезпечною, її поміщали у пляшки, які було б легко впізнати візуально та на дотик.

Трикутні пляшки в СРСР Pikabu

Крім незвичайної форми, такі тари мали спеціальні смужки на кутах. Це були мірні поділки, які допомагали розводити вручну оцтову есенцію у звичайний столовий оцет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарні грановані склянки, які за часів Радянського Союзу випускали на скляному заводі в Гусь-Хрустальному, було практично неможливо розбити завдяки окису свинцю у складі.

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