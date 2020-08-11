Навіщо в СРСР між віконними рамами залишали сіль: з'явилася відповідь

Навіщо в СРСР між віконними рамами залишали сіль: з'явився відповідь.

Жителі Радянського союзу ставили чарки з сіллю між віконними рамами для запобігання запотівання віконного скла в холодну пору року.

Як повідомляє "Рамблер", сіль вбирала зайву вологу в повітрі. Таким чином рами не відволожувалися і не розсихалися, а термін їх служби збільшувався, що було особливо важливо в умовах постійного дефіциту.

У деяких областях для цих цілей замість солі використовували деревне вугілля. Крім того, на зиму вікна утеплювали ватою, яка і маскувала сіль і вугілля.

Часто такі композиції художньо обігравалися в дусі прийдешніх новорічних свят. Вікна перетворювалися в ретельно прикрашені вітрини з наклеєними з паперу або фольги сніжинками, маленькими ялинками, шишками і фігурками новорічних персонажів.

Втім, в провінції і зараз ще можна знайти різні композиції ляльок та інших іграшок між рамами незалежно від пори року. А ось подібні лайфхаки з сіллю і вугіллям вже пішли в минуле.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі порівняли дівчат в США і в СРСР в 80-х роках.