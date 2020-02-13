"Навіщо російські літери?" В'ятрович знайшов чергову "зраду" в Раді

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність", ексглава Інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович обурився планетами, якими забезпечили парламентаріїв.

За його словами, на клавіатурі ґаджеів нібито є тільки англійські та російські літери. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши також знімок (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"ДіджЬІталізація? Планшети в парламенті замість гори паперів – це добре. Але навіщо на клавіатурі російські літери?" – обурився нардеп.

Володимир В'ятрович

Водночас користувачі в коментарях зазначили, що на знімку зображений скоріше не планшет, а ноутбук. Інші ж підкреслили, що, якщо уважно придивитися до клавіатури, то поряд із російською Ы та англійською S на клавіші можна помітити й українську I.

"Ще й Lenovo, яке співпрацює з росіянами. Погуґлити Lenovo Superfish, це повна жопа таким користуватися", – написав Артем Комісаренко.

Інші ж підписники В'ятровича констатували, що в цьому немає нічого дивного, ще одні – що для України повинні закуповуватися ґаджети з української розкладкою клавіатури. А деякі просто стали жартувати над черговою "зрадою" в Раді.

Facebook/Володимир В'ятрович

"Або вони сірі і завезені з РФ. Або апарат парламенту не виставив нормальні тендерні вимоги щодо українських літер. Це ганебно. Ну, і можна б було відкритий софт використовувати", "Це стандартна поставка для українського ринку. У магазинах електроніки всі клави такі", "То літери малоросійською", "Позов треба. Ці ноутбуки куплено за бюджетні кошти", "Свобода вибору", "Для поставок в Україні має бути українська клавіатура. Хто закупив?", "Це ж не планшети? А імпортера можете легко, в одну заяву, засудити", "Вибачте, але я так часто бачу цей жарт, що вже починаю сумніватися, що люди, які так пишуть знають слово "навіщо", "Окремий лайк за програмне забезпечення українською!" – коментують підписники.

Коментарі підписників Facebook/Володимир В'ятрович

Коментарі підписників Facebook/Володимир В'ятрович

Коментарі підписників Facebook/Володимир В'ятрович

Коментарі підписників Facebook/Володимир В'ятрович

Коментарі підписників Facebook/Володимир В'ятрович

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович заявив, що немає ніяких підстав переглядати і вносити корективи в закон про декомунізацію.

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