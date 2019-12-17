Навіщо псувати асфальт? На мітинг під Раду принесли дрилі

Власники авто на єврономерах, противники відкриття ринку землі і нового Трудового кодексу, які 17 грудня влаштували акції протесту під Верховною Радою, розпочали встановлювати наметове містечко.

Водночас вони пошкодили асфальт. Відеодокази опублікували у своєму Telegram-каналі "Букви" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Протестувальники почали встановлювати намети. Але навіщо псувати асфальт?" – йдеться у повідомленні.

На мітинг під Раду принесли дрилі Букви

Зокрема, для того, щоб можна було зачепити розтяжки для встановлення наметів, учасники протестних акцій взялися бурити асфальт за допомогою спеціальної дрилі.

Мітингувальники пошкодили асфальт під ВРУ Букви

Правоохоронці вирішили втрутитися у ситуацію і між ними та пікетувальниками знову почалися сутички.

"Сутички під Радою 2.0. Поліції не сподобалося, що хлопці псують асфальт", – додали у повідомленні.

Поліції не сподобалося, що хлопці псують асфальт Букви

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва 17 грудня власники авто на єврономерах, котрі влаштували мітинг під Кабміном, почали палити фаєри. Крім цього, вимагаючи в уряду і президента спростити процедури і ціну на розмитнення автомобілів, які ввозяться в Україну, декілька сотень пікетувальників скандували: "Гончарук, виходь!".

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