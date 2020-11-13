Про Феофанію.

Як людина, яка багато років пов'язана з медициною, можу вам сказати - я б ніколи не поїхав з короною в Феофанію.

Їхати лікуватися я б вважав за краще там, де справжній конвеєр.

Якщо мене раптом переїде завтра трамвай - везіть мене по швидкій в звичайне ЛШМД.

Там Лікарі - чарівники.

Там щохвилини без грошей приймають вогнестрілів, колоті, самогубців, страшні ДТП і розібрані на частини тіла.

Там зшивають по шматочках десятки людей щодоби.

Якщо не впораються там, то в блатний клініці, де найчастіше виводять бородавки вже поготів не впораються.

Відповідно.

При коронавірусі, я б вважав за краще потрапити в таке інфекційне, де лікарі з березня рятують тисячі людей.

Крім того.

Хлопець, ти зайняв не просто інфекційну ліжко - окрему палату, маючи явно не важку форму.

Почитайте його Службу: Президент працює з документами, проводить телефонні розмови ...

Не для твоєї легкої форми.

Номенклатурна.

Чи не профільна.

Питання.

На * уя ти туди поїхав ?!

Потрібний спецзв'язок - сиди вдома в ізоляції.

Потрібна госпіталізація - лежи хворій в цьому інфекційному відділенні.

Потрібно побачити, як працює система зсередини - їдь в коридор інфекційного відділення звичайної районної лікарні.

Хоботов! Це дрібно ...