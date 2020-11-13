Навіщо президент лікується у Феофанії?
Про Феофанію.
Як людина, яка багато років пов'язана з медициною, можу вам сказати - я б ніколи не поїхав з короною в Феофанію.
Їхати лікуватися я б вважав за краще там, де справжній конвеєр.
Якщо мене раптом переїде завтра трамвай - везіть мене по швидкій в звичайне ЛШМД.
Там Лікарі - чарівники.
Там щохвилини без грошей приймають вогнестрілів, колоті, самогубців, страшні ДТП і розібрані на частини тіла.
Там зшивають по шматочках десятки людей щодоби.
Якщо не впораються там, то в блатний клініці, де найчастіше виводять бородавки вже поготів не впораються.
Відповідно.
При коронавірусі, я б вважав за краще потрапити в таке інфекційне, де лікарі з березня рятують тисячі людей.
Крім того.
Хлопець, ти зайняв не просто інфекційну ліжко - окрему палату, маючи явно не важку форму.
Почитайте його Службу: Президент працює з документами, проводить телефонні розмови ...
Не для твоєї легкої форми.
Номенклатурна.
Чи не профільна.
Питання.
На * уя ти туди поїхав ?!
Потрібний спецзв'язок - сиди вдома в ізоляції.
Потрібна госпіталізація - лежи хворій в цьому інфекційному відділенні.
Потрібно побачити, як працює система зсередини - їдь в коридор інфекційного відділення звичайної районної лікарні.
Хоботов! Це дрібно ...
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