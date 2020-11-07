# чітаю_українською

# купую_українське

Не можу не виговоритися, друзі. Хочу поговорити на одну тему, навівши в приклад два інтернет-магазини, де час від часу роблю покупки.

Один з них (Kasta) періодично продає російські книги. Хоча спеціалізується на одязі, але якщо книги – то саме російські. Я розумію, що вони працюють за системою залучення сторонніх продавців, і купую товар я не у них, а ЧЕРЕЗ них у різних ФОПів.

Отже, торгує книгами:

- видавництва "Махаон"

- видавництва "Азбука"

- видавництва "Иностранка"

- видавництва "Колібрі"

Це все Росія. Всі 4 видавництва об'єднані в групу Азбука-Аттікус родом ыз Москви. Є, звичайно, гібриди з приставкою "Україна" - як от Аттікус-Україна. Але тут логічно, що це гілка російського бізнесу на нашій території.

Так ось, директор українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький колись говорив, що дуже і дуже важко просувати українську книгу на нашому ринку, тому що ринок завалений товаром з РФ більш низької вартості. І, звичайно, якості. Наприклад, в коментарі на Розетці покупець викладає фото з підписом "з книги випали ВСІсторінки".

Згадую зараз початок двотисячних, багато хто з нас тут, на сході країни, особливо не вибирав – ці сторінки, де-не-як приклеєні до обкладинок, тепер дуже явно спливають в пам'яті. Так, це був російський товар.

Зараз-то навіщо?

Книга про Гаррі Поттера видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, без ілюстрацій - 120-180 грн. Українською мовою. Велике ілюстроване видання - 415 грн.

З ілюстраціями російського видавництва Махаон (на Розетці) - понад 500 грн. Переважна більшість маленьких українців вчиться українською мовою, і купувати дітям книги російських видавництв, забиваючи їм голову побутовою мовою - це, вибачте, великий вздик батьків. Які не зовсім розуміють, що дітям - не важко. Важко "совкам". А наш бізнес продовжує цей "совок" живити і плодити.

Книги у продажу на Розетці:

- укр. "Віват" - 655 шт.

- укр. "Наш Формат" - 487 шт.

- укр. "КСД" - 4278 шт.

- укр. "Нора друк" - 277 шт.

- російської "Азбуки" - 8658 шт.

На початку війни російські банки взялися терміново змінювати вивіски, щоб їх вітрини не били і не клеїли на них написи "окупант". Я все розумію, що вони працюють в Україні за українським законодавством, і платять податки, і все таке. Але банк "Російський стандарт" став швиденько "Форвардом". Сбербанк Росії - просто "Сбербанком". А продаж російського товару відбувається через фірми з подібною тактикою - вони мають у назві замилюючу очі приставку "Україна".

Тобто читати Достоєвського від фірми з офісом в Києві, під назвою "...-Україна" - це допомагати їм платити податки в бюджет України. Припустимо. Але і допомагати закопувати українських видавців все глибше, віддаючи перевагу російському товару.

Окреме питання - у них книги в основному перекладні. Переклав їх громадянин Росії - перекладач, ілюстрацію зробив громадянин Росії - ілюстратор, привів до знаменника громадянин Росії - редактор. І всі вони заробили. Вони, а не українці.

Можна було писати не про два сайти - Азбукою торгує практично весь інтернет. Великі книжкові магазини - безсумнівно.

Прогнозую їхнє питання: а чим ще торгувати? Російські книги дешевші за вхідною ціною, маржа вища, а українські видавництва не виробляють того асортименту, яким ми можемо заповнити свої полки або інтернет-сторінки.

Але тоді про що ми взагалі говоримо? І для чого все це було, є, і не планує закінчуватися?..

Так. У Криму і на Донбасі.

Саме там. Якщо не для вас - то як вас мітили російські окупанти, щоб не потрапити? Адже справа ж у цьому?

Або визнайте, що вас все-таки хтось від когось ЗАХИСТИВ.