''Навіщо навчався у США?'' Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України

Популярний український музикант і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував у соцмережах отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію і нарвався на критику інтернет-користувачів.

"Отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію – історична подія, яка матиме далекосяжні наслідки для всіх українців: православних, християн інших конфесій, які сповідують інші релігії або атеїстів. Дорога до справжньої незалежності довга. Але ми йдемо нею вперед!" – написав співак у своєму Twitter.

Отримання Православною церквою України # Томос про автокефалію-історична Подія, яка матіме далекосяжні Наслідки для всіх українців: православних, християн других конфесій, тихий, хто сповідує інші релігії чи атеїстів. Дорога до Справжньої Незалежності довга. Альо ми йдемо нею вперед! - Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 5 січня 2019 р

Пост Вакарчука викликав бурхливу реакцію в мережі:

"Пише завжди рівненько так, правильно все. Без сучка і задирки. Слова підібрані, а от не чіпляє, ну ніяк. Не цікаво, прісно. Неначе правильний робот".

"Якою була мета навчання у США? Вас досі валить політика?"

"А про які саме наслідки йдеться для атеїстів?"

"Не твоя війна - не твоя церква..."

"Згоден з Вакарчуком. Тільки Святославе, хочу дати тобі знати, що крім віруючих - християн, мусульман, православних, буддистів і атеїстів, є люди, які не вішають на себе ярлики. Ніякі. Удачі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шанувальники Святослава Вакарчука закликали його включитися в президентську гонку. Він отримав прохання наслідувати приклад шоумена Володимира Зеленського, який у новорічну ніч повідомив, що буде боротися за пост глави держави.