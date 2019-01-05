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''Навіщо навчався у США?'' Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України

8.8тЧитати матеріал російською

Популярний український музикант і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував у соцмережах отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію і нарвався на критику інтернет-користувачів.

"Отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію – історична подія, яка матиме далекосяжні наслідки для всіх українців: православних, християн інших конфесій, які сповідують інші релігії або атеїстів. Дорога до справжньої незалежності довга. Але ми йдемо нею вперед!" – написав співак у своєму Twitter.

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Пост Вакарчука викликав бурхливу реакцію в мережі:

"Пише завжди рівненько так, правильно все. Без сучка і задирки. Слова підібрані, а от не чіпляє, ну ніяк. Не цікаво, прісно. Неначе правильний робот".

"Якою була мета навчання у США? Вас досі валить політика?"

"А про які саме наслідки йдеться для атеїстів?"

"Не твоя війна - не твоя церква..."

"Згоден з Вакарчуком. Тільки Святославе, хочу дати тобі знати, що крім віруючих - християн, мусульман, православних, буддистів і атеїстів, є люди, які не вішають на себе ярлики. Ніякі. Удачі".

Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України
Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України
Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України
Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України
Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України
Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України
Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України
Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України
Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України
Вакарчук розлютив мережу заявою про майбутнє України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шанувальники Святослава Вакарчука закликали його включитися в президентську гонку. Він отримав прохання наслідувати приклад шоумена Володимира Зеленського, який у новорічну ніч повідомив, що буде боротися за пост глави держави.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Коментатори,на жаль,не читають,а фантазують-кожен в межах своєї освіченості. Вячеслав пише так,як пишуть логіки-фізики а зміст значно ширший ніж дано недолугим гуманоїдам зрозуміти..
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rercjd Micha
rercjd Micha
Поздравляю свидомых!Теперь новая церковь Украины, СЦУ - это метрополия, а не патриархия! А Патриарх у прихожан СЦУ будет константинопольский Варфоломей! И вся зарубежная собственность УПЦ КП переходит в Константинопольскую патриархию! Цэ перемога! Цэ ТОМОС!
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S S
rercjd Micha, сосите,не обляпайтесь,узкоглазые ху#лостанцы
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