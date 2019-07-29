"Навіщо нам ця війна?!" Відомий журналіст жорстко пройшовся по українцях через реванш Кремля

У тому, що після п'яти років війни на Донбасі відбувся реванш проросійських сил, немає нічого дивного. Адже кожна революція передбачає виникнення контрреволюції.

Така доля спіткала і Революцію Гідності, зазначив український журналіст Остап Дроздов у коментарі для "Правда тут. Львів", яким він поділився на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На превеликий жаль, нічого дивного не трапилося. Кожна революція завжди передбачає контрреволюцію. Ми отримали контрреволюцію негідності після Революції Гідності. Негідники стали виборцями, негідники стали обраними. І коло замкнулося. Український виборець за своєю суттю є розумово обмеженим виборцем, оскільки він живе в телевізорі, а телевізор зумисне спотворений. Тому інтелектуально неповноцінний виборець може обрати тільки таку владу", – емоційно висловився телеведучий.

Він також додав, що в Європі більше немає нікого, крім українців, хто на п'ятому році війни проголосував би за своїх убивць. На думку Дроздова, така поведінка є ознакою мазохізму, невміння створювати свою державу і новим трендом, із яким Україні доведеться боротися дуже довго.

Крім того, він вкрай стурбований і настроями електорату, який проживає в південних і східних регіонах країни, який значною мірою й уможливив реванш поплічників окупантів.

"Ми маємо величезну проблему з "юго-востоком" України. "Юго-восток" непритомний, він колабораціоністський і зрадницький. І у мене виникає питання до всіх тих, хто поклав своє життя за "юго-восток". Я підкреслюю – не за Україну, а власне за присутність тих територій, які зараз ціною життів багатьох людей, нагадую – 13 000 вже немає з нами, дали виборців, які побігли голосувати за Медведчука, за кума свого ворога. Питання: навіщо нам це?" – обурився Дроздов.

Він зазначив, що в нинішній ситуації українські патріоти стали меншістю. За його словами, колективна вина за це лежить на всьому українському суспільстві. Адже воно не змогло витіснити собою носія "совєтского чєловєка" або такого собі "напівсепара-напівватника".

Остап Дроздов Facebook Остапа Дроздова

"Для мене легітимізація в парламенті Медведчука і політичної сили "Опозиційна платформа – За життя" – це природний результат манкуртства. Манкурт – це людина без пам'яті. У нашому випадку "юго-восток" – це люди, які пережили подвійне забуття, дубль-амнезію. Я хочу послати їх на три веселі букви і сказати, що якщо "юго-восток" наступні два роки буде починати тренди з відкочення всього того, що для українства важливо, просто вони опиняться самі. І це не якась погроза. Просто я бачу ці процеси", – заявив журналіст.

Підсумовуючи, він попередив українців про те, що тепер вони зіткнуться з набагато серйознішою загрозою, ніж російська агресія, – із внутрішнім ворогом.

"Виникає питання, навіщо нам взагалі ця війна, якщо внутрішній ворог, не Путін, взуває нас по повній програмі? Який сенс воювати за Донбас, якщо внутрішній ворог всередині України з синьо-жовтими паспортами громадян із правом голосу взуває все українське на українській землі? Ми заходимо в ситуацію, коли у нас повномасштабно відкрили новий фронт. Назвемо його фронт №1 – внутрішній фронт проти власного громадянина", – сказав Дроздов, попередивши, що в ситуації, яка склалася, мир на Донбасі буде можливий тільки на умовах Кремля, які передбачають відмову України від багатьох своїх позицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дроздов розкритикував вибір українців на парламентських виборах 21 липня. Він назвав їх "плебеями", які безвідповідально підійшли до виборів і абсолютно не розбираються у політичних питаннях держави.

За словами журналіста, "в парламент потрапила махрова українофобія", причиною чого стали "примітивні речі", які пропонувалися українцям з боку кандидатів.

Також він вважає, що підсумок виборів до Верховної Ради вкотре продемонстрував, що за 28 років українці так і не домоглися змін, які потрібні для перетворення країни на сильну державу, а не пострадянську територію.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!