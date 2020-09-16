Навіщо хасиди їдуть до Умані: суть традиції

Хоча Україна обмежила в'їзд на свою територію для іноземців і ввела ряд обмежень на час святкування єврейського Нового року, тисячі хасидів намагаються потрапити до Умані до святкування Рош ха-Шана.
Так, станом на 15 вересня близько півтори тисячі паломників зібралися на кордоні між Україною і Білоруссю, причому деякі з них навіть чинили спроби "прориву". OBOZREVATEL розповідає про причини паломництва хасидів до Умані і дає пояснення цієї традиції.
Хто такі хасиди
Євреї, які здійснюють паломництво до Умані, – сповідують одну з течій іудаїзму – хасидизм (в перекладі означає праведність). Вони також відомі як брацлавські хасиди.
Кожен хасид вважає своїм обов'язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана – засновника цієї течії. Під час паломництва до Умані хасиди вчать хлопчиків Торі. Вважається також, що зустріти Новий рік (Рош ха-Шана) біля його могили обіцяє дуже щасливий наступний рік.
Хасиди приїздять до Умані цілими громадами, разом з дітьми. Деякі бувають тут лише раз, деякі приїжджають щороку. Ті, в кого недостатньо коштів на поїздку, звертаються за допомогою до благодійних структур Ізраїлю, які оплачують проїзд громаді, надають продукти і засоби на оренду житла в Умані.
Рош ха-Шана в Умані: традиції
Рош ха-Шана відзначається два дні поспіль в молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. 2020 року іудейський новий рік припадає на 18-20 вересня.
У перший вечір Рош ха-Шана прийнято вітати один одного побажанням бути вписаним до Книги життя. Під час святкової трапези прийнято мочити хліб, над яким було виголошено бенедікцію, в мед, щоб прийдешній рік був солодким. Існує також звичай на Рош ха-Шана їсти яблука з медом.
Як і в інші єврейські свята, цей день проходить у молитвах. Вони містять десять біблійних текстів, у яких згадують Бога як царя, десять текстів, у яких згадується Бог як такий, що пам'ятає все, і десять текстів, у яких згадується шофар (баранячий ріг), один з важливих атрибутів Рош ха-Шана: в нього сурмлять у ході ранкової молитви.
З Рош ха-Шана починається 10-денний період – "дні трепету" (йомім ха-нора), який завершується днем спокутування і всепрощення Йом-Кіпур. У цей період слід обміркувати свої вчинки, виправити помилки і покаятися. Після Йом-Кіпур Божественне рішення затверджується остаточно і визначається доля людини на наступний рік.
Перші паломники починають приїжджати до Умані ще за тиждень до Рош Ха-Шана. Як правило, це забезпечені хасиди, які можуть собі дозволити перебувати в місті більше одного тижня. Масове ж паломництво хасидів до Умані починається приблизно за чотири дні до свята.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна ввела ряд обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.
На український кордон з Білоруссю тим часом прибули близько 1,5 тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся глава ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.
У 10 хасидів, які прибули з паломництвом до Умані, знайшли коронавірус.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіціі, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Крім того, Україна була змушена обмежити рух на пункті пропуску "Нові Яриловичі", де хасиди зайняли проїжджу частину.
Також для забезпечення порядку прикордонники перекрили дорогу військовою технікою.
Олександр Лукашенко, який обімав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, а також МЗС Ізраїлю виступили за пропуск Україною паломників-хасидів.