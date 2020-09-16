Навіщо хасиди їдуть до Умані: суть традиції

Хоча Україна обмежила в'їзд на свою територію для іноземців і ввела ряд обмежень на час святкування єврейського Нового року, тисячі хасидів намагаються потрапити до Умані до святкування Рош ха-Шана.

Так, станом на 15 вересня близько півтори тисячі паломників зібралися на кордоні між Україною і Білоруссю, причому деякі з них навіть чинили спроби "прориву". OBOZREVATEL розповідає про причини паломництва хасидів до Умані і дає пояснення цієї традиції.

Хто такі хасиди

Євреї, які здійснюють паломництво до Умані, – сповідують одну з течій іудаїзму – хасидизм (в перекладі означає праведність). Вони також відомі як брацлавські хасиди.

Кожен хасид вважає своїм обов'язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана – засновника цієї течії. Під час паломництва до Умані хасиди вчать хлопчиків Торі. Вважається також, що зустріти Новий рік (Рош ха-Шана) біля його могили обіцяє дуже щасливий наступний рік.

Хасиди приїздять до Умані цілими громадами, разом з дітьми. Деякі бувають тут лише раз, деякі приїжджають щороку. Ті, в кого недостатньо коштів на поїздку, звертаються за допомогою до благодійних структур Ізраїлю, які оплачують проїзд громаді, надають продукти і засоби на оренду житла в Умані.

Рош ха-Шана в Умані: традиції

Рош ха-Шана відзначається два дні поспіль в молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. 2020 року іудейський новий рік припадає на 18-20 вересня.

У перший вечір Рош ха-Шана прийнято вітати один одного побажанням бути вписаним до Книги життя. Під час святкової трапези прийнято мочити хліб, над яким було виголошено бенедікцію, в мед, щоб прийдешній рік був солодким. Існує також звичай на Рош ха-Шана їсти яблука з медом.

Як і в інші єврейські свята, цей день проходить у молитвах. Вони містять десять біблійних текстів, у яких згадують Бога як царя, десять текстів, у яких згадується Бог як такий, що пам'ятає все, і десять текстів, у яких згадується шофар (баранячий ріг), один з важливих атрибутів Рош ха-Шана: в нього сурмлять у ході ранкової молитви.

З Рош ха-Шана починається 10-денний період – "дні трепету" (йомім ха-нора), який завершується днем спокутування і всепрощення Йом-Кіпур. У цей період слід обміркувати свої вчинки, виправити помилки і покаятися. Після Йом-Кіпур Божественне рішення затверджується остаточно і визначається доля людини на наступний рік.

Перші паломники починають приїжджати до Умані ще за тиждень до Рош Ха-Шана. Як правило, це забезпечені хасиди, які можуть собі дозволити перебувати в місті більше одного тижня. Масове ж паломництво хасидів до Умані починається приблизно за чотири дні до свята.

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