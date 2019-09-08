"Навіщо двоспальне ліжко?" Мережу підірвав новий нюанс про колонію Зайцевої

Інтернет-користувачі розлютилися через фото колонії, в якій перебуває винуватиця масштабного ДТП у Харкові Олена Зайцева.

Знімки опублікував юрист Дмитро Марцонь на своїй сторінці у Facebook. На них можна побачити двоспальне ліжко, телевізор, хорошу кухню і інші кімнати з ремонтом.

"Ось у нас унікальна країна! Доблесна служба виконання покарань (ДКВСУ) поспішила "виправдатися" за інформацію, яку розкопали ЗМІ про відбування Олени Зайцевої покарання в надзвичайно хороших умовах. І зробила вона це привівши фотографії з Качанівській ВК-54, Приазовської ВК-107, Кам'янської ВК-34 і Мелітопольської ВК-144. Як вам? Щось я в лікарнях, школах і дитячих садках такий ремонт дуже рідко бачу", – підписав кадри Марцонь.

Олена Зайцева

Користувачі відразу стали писати під постом гнівні коментарі, звертаючи увагу на те, що півкраїни мріє жити в таких умовах.

Мережа підірвав новий нюанс про колонії Зайцевої facebook.com/Marzoniavvocato

Мережа підірвав новий нюанс про колонії Зайцевої facebook.com/Marzoniavvocato

Мережа підірвав новий нюанс про колонії Зайцевої facebook.com/Marzoniavvocato

Мережа підірвав новий нюанс про колонії Зайцевої facebook.com/Marzoniavvocato

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розкрилася причина відправки Зайцевої в "елітну колонію". 2 вересня дівчину етапували в Покровський виправного центру № 79 у Дніпропетровській області.

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