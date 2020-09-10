Пандемія коронавірусу стала серйозним випробуванням для всього світу. Смертельна недуга, як лакмус, виявила слабкі місця у системах охорони здоров’я навіть у країнах з найсильнішими економіками. Що вже й казати про Україну, де медицина десятиліттями фінансувалася за залишковим принципом!

Аби зупинити поширення COVID-19, мобілізувалися всі. Волонтери, які до того займалися допомогою армії, взялися розшукувати і закуповувати апарати ШВЛ та тести на виявлення вірусу. Бізнес збирав мільйони гривень на наповнення Фонду боротьби з коронавірусом. Окремі підприємства, опинившись сам на сам зі спровокованими карантином економічними труднощами, мобілізувалися і починали виробництво масок та захисних костюмів, дефіцит яких через паніку та ажіотаж набув шалених масштабів і став благодатним грунтом для спекулянтів.

Тоді нам спільними зусиллями вдалося пригальмувати поширення хвороби. Але зараз, через пів року після введення карантину, Україна зіштовхнулася з іншою проблемою: наразі в нашій державі створилася ситуація, коли через введені кілька місяців тому спрощені процедури закупівель засобів індивідуального захисту та прогалини у визначенні стандартів якості цих засобів, за державні кошти може закуповуватися виключно низької якості китайська продукція. Тоді як якісні маски та захисні костюми українського виробника штучно встановлені і нелогічні обмеження подолати не можуть.

Складається враження, що комусь у високих кабінетах вкрай вигідно, аби все лишалося так, як є. І нехай китайські маски не захистять від вірусу – зате на них можна добре заробити. Як кажуть, нічого особистого – просто бізнес.

І саме задля того, аби це змінити, для того, ми, 7 вітчизняних компаній, які у критичний для держави час з нуля налагодили виробництво якісних засобів індивідуального захисту в Україні, об’єдналися у громадську спілку "Біомедзахист". Наша головна мета – на всіх рівнях і всіма можливими засобами захистити українського виробника, а головне – вберегти від страшної хвороби українських медиків та їхніх пацієнтів. Адже життя та здоров’я людини є найвищою цінністю в нашій державі.

Наразі в Україні фіксується понад 2,5 тисячі нових випадків COVID-19 на добу. Ми вже обігнали за кількістю хворих пікові показники Китаю. Зберігає Україна сумне лідерство і за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію медиків: за останніми даними, їх в нашій державі – понад 7 тисяч. Наступні антирекорди експерти прогнозують у сфері освіти – адже держава жодним чином не захистила педагогів до початку нового навчального року.

Така ситуація не в останню чергу склалася через проблеми із постачанням медичних виробів та засобів індивідуального захисту для співробітників сфери охорони здоров’я та освіти. Адже через спрощення процедури, яке було необхідним кроком на початку епідемії і стало джерелом корупції зараз – за державні кошти закуповується продукція відверто низької якості.

Більше того, технічні завдання до закупівель засобів індивідуального захисту за державні кошти містять ряд критичних юридичних недоліків та неточностей у технічних вимогах до продукції, які

не враховують економічну складову нинішньої кон’юнктури ринку та дискримінують українських виробників.

Так, зовсім недавно було оголошено допорогову закупівлю одноразових костюмів, яку проводить ДП "Медичні закупівлі України". І ми вважаємо, що ця закупівля за спрощеною процедурою містить вимоги, які обмежують конкуренцію і призводять до дискримінації учасників. Це найяскравіше прослідковується у трьох позбавлених логіки ключових моментах цієї закупівлі.

Зокрема, до захисних костюмів у технічному завданні прописується вимога щодо відповідності ДСТУ EN 14126:2008 – хоча жодна українська лабораторія в Україні не може провести такі дослідження і підтвердити відповідність продукції українських виробників цим стандартам. Відповідно, взяти участь у процедурі закупівлі зможуть лише іноземні постачальники, які мають такі сертифікати – і перевірити якість їхньої продукції в Україні також ніхто не зможе.

Саме тому ГО "Біомедзахист" вимагає виключити вимогу надання документу, виданого органом з оцінки відповідності (який акредитований у встановленому законодавством порядку), у спосіб, визначений чинним законодавством України, що підтверджуватиме відповідність ДСТУ EN 14126:2008.

Ще один дискримінаційний момент – оголошена очікувана вартість закупівлі, яка коливається в районі 246 гривень за костюм. Але виготовити костюми такого класу захисту, який прописаний у технічному завданні, за таку суму – просто неможливо: вони коштуватимуть від 360 грн. І така ціна справедлива як для України, так і для Китаю, де дійсно якісні захисні костюми можна купити мінімум за 14,4 доларів (або 395,65 грн по курсу НБК на 31.08.2020) при купівлі від 5 тисяч штук.

Відповідно, виникає питання: а що ж планує закуповувати держава за майже вдвічі нижчою від мінімально можливої ціною? Китайський непотріб?

Аби уникнути дискримінації та утисків вітчизняних виробників наше об’єднання вимагає у "Медичних закупівель України" або підвищити очікувану вартість предмета закупівлі, або знизити кількість костюмів, що закуповується.

Питання викликає і намір закуповувати костюми з пропаяними швами. Такі шви, на відміну від герметичних, які роблять більшість українських виробників, є менш надійними і не можуть забезпечити класи захисту, вказані у технічному завданні. Однак замовник з якогось дива воліє купувати костюми з пропаяними швами – дискримінуючи при цьому виробників, які дбають про якість своєї продукції і роблять герметичні шви. Саме тому третьою нашою вимогою є внесення змін у цю частину та додати можливість постачання костюмів відповідного класу захисту без пропайки та/або проклейки таких швів.

І, на жаль, поки нас так і не почули. Хоча, повторюся: йдеться не тільки і не стількипро інтереси вітчизняних виробників засобів індивідуального захисту, скільки про здоров’я, а можливо – і життя тих, хто щодня ризикує життям заради порятунку інших.