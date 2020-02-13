Навесні Україну може завалити снігом: синоптикиня розповіла про небезпеку теплої зими

Тепла, безсніжна зима несе в собі величезні ризики і може викликати важкі наслідки для всієї екосистеми. Зокрема, навесні Україну і зовсім може завалити снігом.

Таку думку висловила керівник Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська, пишуть "Букви". За її словами, як людина, вона не проти такої погоди взимку, але, як вчений, розуміє, що нічого хорошого це не принесе.

Весна 2020 на Україні "Укрінформ"

"Багато негативів може бути в сільському господарстві. Снігу немає – а ніхто не гарантує, що не буде морозів. Відповідно, озимі можуть просто вимерзнути. У нас уже 8 місяців, з червня-липня опадів випадає менше норми. По суті, це посуха. люди мені розповідають, що копали землю – і якщо у верхніх 10 сантиметрах якась волога ще є, то далі просто порох", – каже метеоролог.

При цьому Краківська допускає, що зима все ж прийде в цьому році, але набагато пізніше.

"При цьому не факт, що пізніше – навіть навесні – у нас за добу не випаде кількамісячна норма опадів. Як це було 23 березня 2013 року: тоді засипало все. Ця непередбачуваність – те, що з'явилося у нас через зміни клімату. І це погано для природи, для економіки, для людини", – сказала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна-2020 на Україні може початися з аномально високої температури і стати найтеплішою для Києва згідно зі спостереженнями метеорологів протягом останніх 130 років.

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