"Навчилися жити без них": Порошенко розповів, чому Росія ненавидить Україну

Україна ніколи не дозволить безкарно реалізовувати на своїх територіях імперські сценарії Кремля, що є головною причиною ненависті Росії до нашої держави.

Про це лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", присвяченому темі "Україна на роздоріжжі між ЄС і реваншем".

"Кожен раз, коли Росія йде на Україну, вона прораховується, не чекаючи такого опору. Так само було і в 2014 році", – нагадав Порошенко.

Петро Порошенко в телеефірі "Прямого" скрін відео

Він розповів, що лідер РФ Володимир Путін очікував, що його проекти Малоросії і окупації Криму будуть позитивно сприйняті більшістю українців, але все сталося не так.

Порошенко також нагадав про Ахтема Чийгоза, лідера протестів проти окупаційної влади в Криму. "За масовий спротив російській окупації Ахтем був поміщений у в'язницю на довгі 3,5 року. Постійно до нього підходили феесбешники і пропонували – відмовся від українського паспорта, відмовся від України. "Я Україну не продаю, тому що Україна – не продається!". Це і є відповідь", – наголосив Петро Порошенко.

Він зазначив, що керуючись своєю ненавистю росіяни почали знищувати кримських татар і вбивати на Донбасі. "3000 Український воїнів віддали свої життя і 10000 цивільних", – зазначив Порошенко.

Незважаючи на це, Україна навчилася жити без Росії і йде в Європу. "Ми відмовилися від їхнього газу. Ми виграли суд проти Газпрому в Стокгольмі. Ми отримали безвізових в Європейський Союз – вони посилили агресію. Ми підписали Угоду про асоціацію з ЄС. Ми зняли російське ярмо з нашої церкви, ми отримали визнання світового православ'я через Томос – ненависть зашкалює", – підсумував п'ятий президент, назвавши таку поведінку агресора" варварством і відсутністю цивілізації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 8 липня в Києві, Порошенко зазначив відсутність в підсумковому документі ключових позицій розвитку подальшої співпраці України з європейськими партнерами.

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