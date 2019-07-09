Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Навчилися жити без них": Порошенко розповів, чому Росія ненавидить Україну

8.1т Читати матеріал російською

Україна ніколи не дозволить безкарно реалізовувати на своїх територіях імперські сценарії Кремля, що є головною причиною ненависті Росії до нашої держави.

Про це лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", присвяченому темі "Україна на роздоріжжі між ЄС і реваншем".

"Кожен раз, коли Росія йде на Україну, вона прораховується, не чекаючи такого опору. Так само було і в 2014 році", – нагадав Порошенко.

Новини
У Порошенка пропонують саджати на п'ять років за невизнання Криму і ОРДЛО

Петро Порошенко в телеефірі "Прямого"

Петро Порошенко в телеефірі "Прямого"

скрін відео

Він розповів, що лідер РФ Володимир Путін очікував, що його проекти Малоросії і окупації Криму будуть позитивно сприйняті більшістю українців, але все сталося не так.

Порошенко також нагадав про Ахтема Чийгоза, лідера протестів проти окупаційної влади в Криму. "За масовий спротив російській окупації Ахтем був поміщений у в'язницю на довгі 3,5 року. Постійно до нього підходили феесбешники і пропонували – відмовся від українського паспорта, відмовся від України. "Я Україну не продаю, тому що Україна – не продається!". Це і є відповідь", – наголосив Петро Порошенко.

Новини
"5 років ефективніше десятиліть": Юнкер оцінив зусилля Порошенка на шляху до Європи

Він зазначив, що керуючись своєю ненавистю росіяни почали знищувати кримських татар і вбивати на Донбасі. "3000 Український воїнів віддали свої життя і 10000 цивільних", – зазначив Порошенко.

Незважаючи на це, Україна навчилася жити без Росії і йде в Європу. "Ми відмовилися від їхнього газу. Ми виграли суд проти Газпрому в Стокгольмі. Ми отримали безвізових в Європейський Союз – вони посилили агресію. Ми підписали Угоду про асоціацію з ЄС. Ми зняли російське ярмо з нашої церкви, ми отримали визнання світового православ'я через Томос – ненависть зашкалює", – підсумував п'ятий президент, назвавши таку поведінку агресора" варварством і відсутністю цивілізації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 8 липня в Києві, Порошенко зазначив відсутність в підсумковому документі ключових позицій розвитку подальшої співпраці України з європейськими партнерами.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
24
Смішно
29
Цікаво
10
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel