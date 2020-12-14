Навальний зарахував український Крим до території Росії. Фотофакт

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, якого недавно отруїли речовиною групи "Новачок", показав карту РФ з окупованим українським Кримом.

Карта з'явилася в ролику опозиціонера, опублікованому на його YouTube-каналі 14 листопада. У ньому політик розповів, що знає замовників свого отруєння. Навальний посилається на розслідування The Insider, Bellingcat, CNN та Der Spiegel.

У відео під назвою "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" росіянин показав карту РФ, виділену синім кольором. Таким же чином був позначений український півострів.

Карта РФ з окупованим Кримом Скриншот відео

Нагадаємо, в матеріалі The Insider, Bellingcat, CNN і Der Spiegel заявляється, що протягом трьох років за Навальним стежили вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ РФ. Розслідувачі оприлюднили їхні імена та показали фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL: