Навальний зарахував український Крим до території Росії. Фотофакт
Російський опозиційний політик Олексій Навальний, якого недавно отруїли речовиною групи "Новачок", показав карту РФ з окупованим українським Кримом.
Карта з'явилася в ролику опозиціонера, опублікованому на його YouTube-каналі 14 листопада. У ньому політик розповів, що знає замовників свого отруєння. Навальний посилається на розслідування The Insider, Bellingcat, CNN та Der Spiegel.
У відео під назвою "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" росіянин показав карту РФ, виділену синім кольором. Таким же чином був позначений український півострів.
Нагадаємо, в матеріалі The Insider, Bellingcat, CNN і Der Spiegel заявляється, що протягом трьох років за Навальним стежили вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ РФ. Розслідувачі оприлюднили їхні імена та показали фото.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Отруєння Навального відбулося 20 серпня. Чоловікові стало зле на борту літака, лайнер екстрено сів в Омську.
Росіянин впав у кому і перебував у реанімації. У важкому стані його направили до Німеччини.
У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не внесені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.
Навальний припустив, що отрута "Новачок" могла потрапити до його організму через шкіру після контакту з особистими речами.
Британське видання Times повідомило про спробу повторного отруєння Навального – перед його вильотом до Німеччини.